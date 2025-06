video suggerito

Bagnaia incredulo dopo il quarto posto al Mugello: “Avere un buco enorme sulla gomma non aiuta” Pecco Bagnaia amareggiato dopo il quarto posto al Mugello. Il pilota sottolinea i soliti problemi alla moto: “Se come nella gara di oggi ti ritrovi ad avere un buco enorme sulla gomma dietro dopo di conseguenza non aiuta neanche”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

121 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia è amareggiato, incredulo, quasi demoralizzato dopo il quarto posto conquistato al Mugello al GP Italia. Il pilota, campione del mondo 2022 e 2023 in sella alla Ducati, non riesce a capire perché la sua moto gli stia dando così tanti problemi quest'anno. Non è la prima volta che Pecco fa presente questo problema ricorrente alla sua Ducati nonostante oggi per diversi giri sia stato a dir poco spettacolare in lotta con Marc Marquez e dopo con suo fratello Alex. "Ho dato tutto, ho dato sempre tutto e oggi ho fatto quarto a casa davanti a un pubblico meraviglioso".

Bagnaia fa fatica a crederci: "Ho fatto tutto quello che potevo e quando ho tentato di fare di più stavo cadendo – sottolinea ancora il pilota della Ducati -. Finché ho grip davanti riesco a essere veloce ma appena cala un po' mi tocca fare il gambero ma non c'è via d'uscita". I problemi dunque sono totalmente da attribuire alle prestazioni della moto secondo Bagnaia: "Ho fatto l'ennesima gara a stare lì a guardare i primi due e aspettare che qualcuno faccia un errore ma non è bello così, so di poter vincere le gare ma purtroppo devo accettare che quest'anno non ho mai avuto la possibilità di arrivare fino a fine gara per vincere".

Bagnaia e Marquez durante la gara.

A Bagnaia, nell'intervista rilasciata a Sky, viene chiesto se il problema sia relativo alla gomma che va giù prima degli altri quando scatta il deterioramento della performance: "Non so come sia per gli altri ma in generale io negli ultimi anni ho sempre avuto grandissimo supporto dalla gomma davanti – spiega – piuttosto era il dietro che a volte mi calava un po', invece adesso ho tantissimi movimenti col davanti anche durante i turni di prova, non è mai stabile e appena cala un po' peggiora abbastanza".

Bagnaia parla del problema avuto in gara

E qui aggiunge: "In più se come nella gara di oggi ti ritrovi ad avere un buco enorme sulla gomma dietro dopo di conseguenza non aiuta neanche". Un problema in più dunque sottolineato da Bagnaia che evidenzia poi quale sia la differenza sostanziale tra lui e Marquez il quale invece sulla sua Ducati riesce ad aver performance da urlo: "Lui ha un modoo di entrare in curva in cui vuole il sottosterzo e questo lo favorisce aiutandosi con gomito, ginocchio e gas mentre io ho sempre guidato sul davanti e dunque la subisco un po'".