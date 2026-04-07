Como, Juve, Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto: chi va in Champions a pari punti

Como 58, Juventus 57, Roma 54 e Atalanta 53. La classifica di Serie A dopo la 31ª giornata rende più serrata la corsa al quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. La squadra di Spalletti rende grazie a quel gol di Gatti segnato in pieno recupero all'Olimpico contro la Roma. La rete del 3-3 ha tenuto in lizza i bianconeri e, al tempo stesso, avuto un effetto devastante sui giallorossi, con Gasperini ancora in imbarazzo per quei punti gettati al vento nello scontro diretto. Che pesano tantissimo oggi che i distacchi sono molto ridotti e lo scenario dell'arrivo a pari punti non è poi così ipotetico.

C'è uno spareggio per determinare la graduatoria esatta? No, a differenza di scudetto o retrocessione che prevedono una sfida in gara unica, si ricorre a un altro sistema di calcolo (gli scontri diretti) per eleggere la quarta nominata assieme Inter, Napoli e Milan. A meno di risultati catastrofici, le squadre sul podio hanno già occupato tre slot a disposizione dell'Italia che restano quattro anche per la prossima edizione della Champions, considerato che il disastro nelle Coppe ha peggiorato il Ranking del nostro Paese e reso impossibile averne un quinto a disposizione.

La classifica aggiornata alla 31ª

1. Inter 72 punti (71 gol fatti, 26 gol subiti)

2. Napoli 65 punti (47 gol fatti, 30 gol subiti)

3. Milan 63 punti (47 gol fatti, 24 gol subiti)

4. Como: 58 punti (53 gol fatti, 22 gol subiti)

5. Juventus: 57 punti (54 gol fatti, 29 gol subiti)

6. Roma: 54 punti (42 gol fatti, 28 gol subiti)

7. Atalanta: 53 punti (44 gol fatti, 27 gol subiti).

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti al 4° posto: chi va in Champions

Gli scenari al riguardo sono due. Il primo prende in esame l'ipotesi che siano solo due squadre a contendere la quarta posizione, il secondo contempla un arrivo testa a testa tra più formazioni. Vediamo quali sono i criteri che si adottano per definire la graduatoria esatta tenendo conto del peso degli scontri diretti.

Chi si classifica al 4° posto con due squadre a pari punti

Il primo parametro che può fare la differenza è il bilancio degli scontri diretti. Non dovesse bastare, a cascata, si ricorre alla differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti segnate in generale e sorteggio.

Cosa succede in caso se più di due squadre sono a pari punti

In tal caso verrebbe presa in considerazione la classifica avulsa. Per definire questa nuova graduatoria si considerano tutti gli scontri diretti tra le squadre coinvolte nella corsa al quarto posto.

Gli scontri diretti per il 4° posto

Atalanta-Roma 1-0, Roma-Atalanta (18 aprile)

Juventus-Atalanta 1-1, Atalanta-Juventus (10 aprile)

Atalanta-Como 1-1, Como-Atalanta 0-0

Roma-Como 1-0, Como-Roma 2-1

Como-Juventus 2-0, Juventus-Como 0-2

Roma-Juventus 3-3, Juventus-Roma 2-1

Allo stato dei fatti, dopo la 31ª giornata, qualora ci fossero un fotofinish con addirittura quattro squadre a pari punti, a prevalere sarebbe il Como che ha un maggior numero di punti (9) nella "mini classifica" avulsa. Poi ci sono Atalanta (6), Juventus (5) e Roma (4).