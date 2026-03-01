La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissima

Finisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre. I bianconeri vanno sotto di due gol poi nel recupero è Gatti a trovare la zampata che vale il pari.

Roma-Juventus è stata uno spettacolo. All'Olimpico in palio c'erano punti pesantissimi per la zona Champions. Finisce 3-3 dopo una partita che è stata un'autentica battaglia dal primo all'ultimo minuto. Gol, ammonizioni, tensioni e anche tanta stanchezza, soprattutto da parte della Vecchia Signora dopo le fatiche settimanali col Galatasaray. Nel mezzo una Roma forte, tenace, che aveva tutta la voglia di portarsi a casa questi tre punti pesantissimi. I bianconeri vanno sotto 3-1 poi prima Boga e poi Gatti rimontano la squadra di Gasperini.

L’esultanza di Gasperini al gol di Wesley.

Che sarebbe stata una partita a dir poco bellissima si era capito fin dai primi minuti quando le due squadre a un tratto sono sembrate già lunghissime. I due allenatori se la giocano a viso aperto, come una vera battaglia. È la Roma però a spingere di più sull'acceleratore sfiorando subito il vantaggio con Pellegrini che si divora un gol a porta vuota dopo la respinta di Perin su tiro di Pisilli.

La Juventus non reagisce subito nonostante le varie accelerate di Yildiz. E così è stata la Roma a trovare il vantaggio grazie a Wesley capace di inventarsi da sinistra un destro a giro a dir poco bellissimo che si insacca alle spalle di Perin. Lo stesso portiere bianconero ha poi respinto col volto un tiro a botta sicura in area di Malen.

Gatti con una zampata mette in rete la palla del definitivo 3–3.

Nel secondo tempo, dopo la prima frazione in vantaggio dei giallorossi, si apre con una Roma sempre in pressione anche se con una fiammata la Juventus riesce a trovare il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i bianconeri raccoglie palla Conceicao che si abbassa quel tanto che basta per insaccare in rete un pallone precisissimo e con la potenza giusta su cui Svilar non può davvero nulla.

Ma la Roma è viva e sempre da corner la battuta di Pellegrini finisce sulla testa di Ndicka che insacca in rete. È il 2-1 della Roma che un po' spegne la Juventus. I bianconeri subiscono poco dopo anche il 3-1 con Malen lanciato a rete dopo un assist di Kone. Nel finale Boga accorcia le distanze con un destro al volo in area di rigore. Spalletti manda in campo anche Zhegrova e Openda ma in pieno recupero è Gatti a trovare la zampata vincente per il definitivo 3-3.