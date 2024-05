video suggerito

Verstappen vince anche a Imola ma col brivido, Norris battuto di un soffio: Leclerc 3° con la Ferrari Max Verstappen ha vinto il GP dell’Emilia Romagna della Formula 1 2024 sul circuito di Imola battendo di un soffio un coriaceo Lando Norris che ha dato vita ad una grande corsa. La Ferrari sale sul podio con Charles Leclerc che chiude 3° davanti a Piastri e Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen vince anche a Imola confermando il suo predominio in questo Mondiale di Formula 1 2024 ma questa volta provando diversi brividi. Nella gara del GP dell'Emilia Romagna infatti l'olandese non ha mostrato la solita superiorità rischiando anche di essere raggiunto nei giri finali e anche di prendere una penalità per aver superato troppe volte i track limits che avrebbe potuto mettere in discussione il suo successo. Alle sue spalle infatti, staccato di una manciata di centesimi alla bandiera a scacchi si è classificato infatti il pilota della McLaren Lando Norris che prima è uscito vincitore dal serratissimo e lungo duello contro l'alfiere della Ferrari Charles Leclerc che ha sfruttato solo a tratti il nuovo pacchetto di aggiornamenti alla sua SF-24, e ha poi dato vita ad un'estenuante caccia all'olandese nel finale.

Quinto posto finale invece per Carlos Sainz che nel valzer dei pit-stop si è visto sopravanzare dall'altro alfiere della McLaren Oscar Piastri senza riuscire poi a ricucire il gap. Alle spalle dello spagnolo della Ferrari le due Mercedes di Hamilton e Russell e l'altra Red Bull di Sergio Perez che, partendo 11°, aveva provato una strategia alternativa scattando dalla griglia con gomme hard e chiudendo la gara con gli pneumatici a mescola media. A chiudere la zona punti Lance Stroll con l'Aston Martin e il giapponese della Racing Bull Yuki Tsunoda.

La classifica del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 a Imola

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Lando NORRIS (McLaren) +0.725 Charles LECLERC (Ferrari) +7.916 Oscar PIASTRI (McLaren) +14.132 Carlos SAINZ (Ferrari) +22.325 Lewis HAMILTON (Mercedes) +35.104 George RUSSELL (Mercedes) +47.154 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +54.776 Lance STROLL (Aston Martin) +79.556 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) 1L Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1L Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1L Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) 1L Esteban OCON (Alpine) 1L Guanyu ZHOU (Kick Sauber) 1L Pierre GASLY (Alpine) 1L Logan SARGEANT (Williams) 1L Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) 1L Fernando ALONSO (Aston Martin) 1L Alexander ALBON (Williams) ritirato

Formula 1 News Calendario Classifica segui