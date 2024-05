video suggerito

Camila Giorgi rompe il silenzio e parla ai suoi tifosi: "Mi ritiro ma molte voci sono inesatte" Camila Giorgi rompe il silenzio e con una storia sul suo account Instagram spiega tutta la sua verità sul ritiro: "Lo annuncio formalmente ma su di me tante cose inesatte".

A cura di Fabrizio Rinelli

Camila Giorgi ha rotto il silenzio dopo le voci sul suo improvviso ritiro dal mondo del tennis. Nessun annuncio ufficiale da parte sua, solo il suo nome comparso sull’elenco dei tennisti che hanno lasciato l’attività sul sito ufficiale dell’ITIA. Oggi però la 32enne di Macerata ha pubblicato una storia sul suo account Instagram in cui ha provato a fare chiarezza sulla sua situazione. Una necessità dopo le voci giunte nella giornata di oggi sul suo approdo negli Stati Uniti per problemi con il Fisco, personali e della sua famiglia.

“Chiedo cortesemente che per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram perché finora stanno uscendo solo articoli FAKE – ha scritto l'azzurra parlando ai suoi tifosi – Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuano questo viaggio insieme Con tanto affetto, Camila”.

Cosa è accaduto nelle ultime ore dopo il ritiro di Camila Giorgi

In giornata erano state insistenti le voci circa i motivi che hanno portato Camila Giorgi a questa decisione. Secondo il Corriere della Sera il ritiro sarebbe stato causato da possibili problemi col Fisco, per un contenzioso oneroso con l'Agenzia delle Entrate ma anche alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza per la questione di false vaccinazioni anti-Covid. Nulla di certo però al momento, solo le parole scritte dalla Giorgi sul suo profilo Instagram cercando di fare chiarezza quantomeno con i suoi tifosi.

Il quotidiano ha poi ipotizzato che non sia più nemmeno in Europa e si trovi attualmente negli Stati Uniti. Resta lo stupore per questa decisione improvvisa emersa solo per via del suo nome comparso sull’elenco dei tennisti che hanno lasciato l’attività riportato sul sito ufficiale dell’ITIA. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ulteriori su questa vicenda che ha spiazzato gli amanti del tennis e i tifosi della Giorgi a cui la tennista ha promesso nuove informazioni sul suo futuro a breve.