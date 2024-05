Camila Giorgi è scomparsa, arriva una prima testimonianza: “Si sta godendo quello che ha ottenuto”

video suggerito

Che fine ha fatto Camila Giorgi? Della 32enne tennista marchigiana non si hanno più notizie da quando si è saputo che ha deciso di lasciare l'attività agonistica. E anche questo dettaglio è stato scoperto, non annunciato ufficialmente. Non c'è stata alcuna comunicazione che non fosse l'inserimento del suo nome nella lista dei giocatori e delle giocatrici ritirate.

Giorgi ritirata, il suo nome inserito in una lista

L'elenco cronologico sul sito dell'International Tennis Integrity Agency è l'unica traccia tangibile a corredo di un'esperienza finita nell'oblio da un giorno all'altro, senza una motivazione precisa, né parole di circostanza. Nulla, buio totale. Il suo numero di telefono risulta inattivo. Impossibile raggiungere le persone a lei più vicine, quei familiari che sono stati finora un punto di riferimento nell'organizzazione del suo mondo (anche) sportivo.

Le ipotesi sulla scomparsa di Camila: due contenziosi nel recente passato

A una situazione del genere non c'è spiegazione plausibile, solo ricostruzioni ipotetiche emerse negli ultimi giorni scavando nel passato e nelle vicende personali: dai possibili problemi col Fisco, per un presunto contenzioso oneroso con l'Agenzia delle Entrate, fino alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza per la questione di false vaccinazioni anti-Covid.

Nulla di certo che possa giustificare la scomparsa di Giorgi, di suo padre Sergio (allenatore), della madre Claudia, dei fratelli Leandro e Amadeus, quest'ultimo si è occupato delle pubbliche relazioni della sorella tennista. Anche loro sembrano essere stati inghiottiti da un buco nero.

Una voce dall'Argentina: sanno dov'è e cosa le è successo

Chi li ha visti? Qualcuno c'è stato. Qualcuno pare sappia cosa è successo e dove sono. Qualcuno conosce la verità al punto da potersi sbilanciare. Qualcuno ha qualche traccia tra le mani e informazioni (forse) attendibili in virtù di un rapporto che ha legami endemici. Il papà di Giorgi è originario di La Plata, in Argentina. Ha partecipato alla Guerra delle Falkland (o Isole Malvine, secondo la denominazione del Paese sudamericano che le rivendicò combattendo contro gli inglesi) e oggi è allenatore a tempo pieno.

E sembra sia stato proprio il genitore a spiegare a un reporter argentino che in realtà c'è nulla di misterioso dietro questa storia. Nemmeno c'è motivo di preoccuparsi, come ammesso dalla capitana della squadra azzurra di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin ("mi auguro stia bene e non ci siano problemi").

La rivelazione fatta dal padre a un giornalista. "È ufficialmente in pensione, non c'è nulla di strano – è la frase del giornalista -. Me lo ha confermato suo padre". Camila avrebbe (il condizionale è d'obbligo) semplicemente scelto di non giocare più e farlo tenendo lontano i riflettori. Ha spento la luce, chiuso la porta ed è andata via portando con sé quel tesoretto di 6 milioni di euro (solo i premi) finora guadagnati in carriera.

Dove? Non si sa quale sia (o sia stata) la destinazione precisa. Per chi l'ha vista e per chi non c'era "Sta viaggiando e godendo di ciò che ha raccolto".