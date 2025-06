Un aereo interrompe la festa dei tifosi del Boca in spiaggia, cala il silenzio: è uno sfottò del River

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

I tifosi del Boca Juniors fanno festa in spiaggia in vista dell'esordio al Mondiale per Club 2025 ma dal cielo arriva lo sfottò dei rivali del River Plate: il silenzio prima della risposta. La rivalità tra le due squadre più tifate di Argentina è nota in tutto il mondo e i fatti della finale della Copa Libertadores del 2018 hanno acuito ancora di più i timori e i pregiudizi verso le tifoserie argentine: da oggi questa diatriba ha toccato anche il suolo USA.

Il Boca farà il suo esordio nella competizione nella notte tra 16 e 17 giugno contro il Benfica e qualche ora più tardi il River, che è inserito nello stesso girone dell'Inter, sfiderà i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

Un aereo interrompe la festa dei tifosi del Boca in spiaggia: è uno sfottò dei rivali del River

"Sei morto a Madrid, 9/12/2018". Questa la scritta che mostrava l'aereo ai tifosi del Boca Juniors presenti in spiaggia mentre stavano organizzando un ‘banderazo', ovvero parata con bandiere, cori e ogni tipo di strumento musicale in vista della partita di domani. Inizialmente c'è stato un breve silenzio, qualcuno ha tirato fuori il telefono per immortalare quanto stava accadendo ma poi hanno ripreso a cantare senza sosta e hanno intonato anche cori contro i rivali del River Plate, ovvero coloro che hanno mandato quel messaggio aereo.

Non c'erano avvisaglie di situazioni simili, ma la rivalità tra i due club è talmente forte e radicata che un momento del genere può sempre essere messo in preventivo.

Dopo le polemiche sulla scarsa presenza di tifosi dei primi giorni del torneo, ora il Mondiale per Club è davvero iniziato.

Mondiale per Club, il calendario di Boca Juniors e River Plate

Il Boca Juniors fa parte del Girone C con Bayern Monaco, Auckland City e Benfica mentre il River Plate è stato sorteggiato nel gruppo E con Inter, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

CALENDARIO BOCA JUNIORS

17-6-2025 Boca Juniors-Benfica

21-6-2025 Bayern Monaco-Boca Juniors

24-6- 2025 Boca Juniors-Auckland City

CALENDARIO RIVER PLATE

17-6-2025 River Plate-Urawa Red Diamonds

22-6-2025 River Plate-Monterrey

26-6-2025 Inter-River Plate