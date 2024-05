Gestaccio di Verstappen verso i tifosi mentre è in pista a Imola: “Tutti mi applaudivano tranne uno”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Brutto episodio quello che ha visto protagonista Max Verstappen nel corso del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 di scena a Imola. L'olandese della Red Bull infatti, prima di conquistare la sua settima pole position consecutiva da inizio stagione, durante la Q3 delle qualifiche, mentre a bordo della sua RB20 stava rientrando in pista per uno degli ultimi attacchi al tempo della sessione, ha rivolto un gesto volgare in direzione della tribuna posta alla destra della corsia dei box.

Un quanto mai esaustivo dito medio in segno di disapprovazione nei confronti del trattamento ricevuto da qualche spettatore che si trovava proprio in quella zona del circuito. Un gesto da condannare a prescindere da quali siano le motivazioni che lo hanno spinto a questa volgare reazione. Motivazioni che ha spiegato lo stesso tre volte campione del mondo nella conferenza stampa post-qualifiche nella quale ha offerto la sua versione dei fatti riguardo l'accaduto.

Secondo quanto riferito da Max Verstappen quel dito medio era rivolto ad uno spettatore in particolare ed era arrivato in risposta ad un gesto altrettanto volgare che questo gli aveva riservato poco prima: "I tifosi italiani? Onestamente è stato tutto fantastico. Mentre passavo in pit-lane tutti mi applaudivano, tranne uno che mi stava facendo qualcos'altro. Così gli ho mostrato il dito medio e la volta dopo mi ha applaudito" ha difatti detto il 26enne di Hasselt riguardo al deprecabile episodio avvenuto nel corso della Q3 delle qualifiche di Imola dove, ovviamente, la maggior parte degli spettatori presenti parteggia per la scuderia rivale della Red Bull e dello stesso Verstappen, vale a dire la Ferrari.

"Così ha imparato! È facile non essere gentili con i piloti, ma anche loro possono non esserlo con te. Alla fine, credo che abbia apprezzato. Ma in generale i tifosi qui sono molto appassionati. Amano il motorsport. Naturalmente c’è più sostegno per la Ferrari, ma va benissimo così" ha quindi proseguito il pilota olandese adducendo una motivazione ‘educativa' dietro il suo volgare gesto rivolto verso la tribuna posta a fianco della pit-lane.

La versione di quest'ultimo è stata poi confermata anche dal pilota della McLaren Oscar Piastri che, nel corso della stessa conferenza stampa (prima di sapere della penalità che gli costerà tre posizioni in griglia di partenza), ha rivelato di aver avuto anch'esso un piccolo screzio con lo stesso spettatore: "Ho visto lo stesso tizio, credo. A me però non stava facendo il dito medio, ma mi stava facendo il pollice verso" ha difatti riferito l'australiano prima di mettersi a scherzare sull'accaduto con lo stesso Verstappen ("Però stava applaudendo per te. Wow. Hai firmato con la Ferrari o qualcosa del genere? C’è qualcosa che non sappiamo?" ha difatti chiosato Piastri strappando un sorriso al leader del Mondiale e a tutti i presenti).

