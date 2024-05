F1, gli orari del GP Imola su TV8 e Sky e dove vederla in TV

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale della Formula 1 2024 fa tappa a Imola per il settimo round stagionale. Sul circuito del Santerno è infatti di scena il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, primo appuntamento europeo del campionato. Dopo le prime due sessioni di prove libere del venerdì che hanno visto primeggiare la Ferrari di Charles Leclerc dotata del nuovo pacchetto di aggiornamenti e di una nuova power unit e una Red Bull insolitamente in difficoltà, sabato 18 e domenica 19 maggio i protagonisti del Circus torneranno in pista per le qualifiche – qui la diretta live – che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza e la gara che assegnerà i punti iridati. Tutte le sessioni del weekend si potranno vedere in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara saranno visibili anche gratis su TV8. Gli orari sono quelli canonici con le qualifiche di scena alle ore 16 di oggi e la partenza della gara fissata alle ore 15 della domenica.

Gli orari su TV8 e Sky del GP Emilia Romagna di Formula 1

Sabato 18 maggio

10.05: Gara Sprint F3 (Sky Sport F1)

12:30: Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

14:15: Gara Sprint F2 (Sky Sport F1)

16:00: Qualifiche F1 (Sky Sport F1 e in chiaro su TV8)

Domenica 19 maggio

08.30: Feature Race F3 (Sky Sport F1)

10:00: Feature Race F2 (Sky Sport F1 e Cielo)

15:00: Gara F1 (Sky Sport F1 e in chiaro su TV8)

Dove vedere la F1 in diretta TV e in streaming

Qualifiche e gara del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 in programma oggi e domani sono trasmesse in diretta da Sky. È possibile vedere il GP di Imola sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini mentre al commento tecnico ci saranno Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Le qualifiche e la gara F1 di Imola inoltre si può vedere anche in diretta gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it.

