Cambia la griglia di partenza del GP Imola dopo le qualifiche: avanzano le Ferrari di Leclerc e Sainz Oscar Piastri è stato giudicato autore di un impeding ai danni di Magnussen ed ha subito tre posizioni di penalità. Cambia la griglia di partenza di Imola con Leclerc e Sainz che guadagnano una posizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quasi tre ore dopo il termine delle Qualifiche del Gran Premio di Imola cambia la griglia di partenza. Cambia perché i commissari di gara hanno inflitto una penalità al pilota australiano della McLaren Oscar Piastri, che paga a caro prezzo un impeding ai danni di Kevin Magnussen. Piastri scivola dal secondo al quinto posto, e questa è una buona notizia per Sainz e Leclerc.

Perché Oscar Piastri è stato penalizzato a Imola

Piastri ha sfiorato la pole position, non è riuscita a conquistarla per una manciata di millesimi. Il pilota australiano, però, sul finire della Q1 è stato autore di un impeding ai danni di Kevin Magnussen, gli si è parato davanti dopo aver chiuso il suo tentativo a ha impedito al danese di effettuare l'ultimo giro, per evitare l'eliminazione al primo colpo.

Il pilota della Haas si è lamentato subito e la penalità era praticamente scontata. I commissari dopo diverso tempo, dopo un'attenta analisi, hanno deciso di infliggere la penalità a Piastri, che quindi perde tre posizioni e passa dalla prima alla terza fila, una penalità durissima.

La penalità di Piastri aiuta Leclerc e Sainz

Piastri si era conquistato la prima fila e sognava di lottare sin dal via con Verstappen e invece avrà davanti pure il compagno di squadra Lando Norris, che avanza in prima fila, e i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che occuperanno totalmente la seconda fila e proveranno subito ad attaccare Norris, se non pure Verstappen.

La nuova griglia di partenza del GP di Imola

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Mercedes)

5ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine)

7ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

8ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Valtteri Bottas (Sauber)

9ª fila: Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyou (Sauber)

10ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)

