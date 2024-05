video suggerito

Max Verstappen si prende la pole pure a Imola: le McLaren davanti a Leclerc e Sainz Verstappen conquista la pole position a Imola. In 1ª fila anche Piastri, che precede il compagno di squadra Norris. Quarta posizione per Leclerc, che si è messo alle spalle Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen ottiene la pole position a Imola, la settima su sette di questo 2024. L'olandese è stato straordinario e per meno di un decimo ha preceduto le McLaren di Piastri, che rischia una penalità, e Norris. Quarto Leclerc. Quinto Sainz. Domenica alle 15 il GP di Imola.

Q1: Verstappen chiude la sessione al comando, sorprendentemente davanti a Hulkenberg. Ma in realtà velocissime sono state le McLaren, brillantissime, e le Ferrari, nonostante siano scese in pista con la gomma gialla. I tempi di Leclerc fanno sognare. Hamilton si salva sul filo. Alonso è fuori, lo spagnolo paga a caro prezzo l'incidente delle Fp3. Fuori anche Magnussen, Zhou, Sargeant e Bottas.

Q2: le Qualifiche di Imola sono splendide, tiratissime, il gap è ridotto e c'è pure uno splendido Tsunoda che dopo il primo tentativo di tutti è al secondo posto! Il giapponese è alle spalle solo di Leclerc, poi Verstappen e Piastri. Le Mercedes in bilico. Il secondo tentativo mette in salvo Hamilton e Russell, e pure Sainz. Ma non Perez che è 11°! Ricciardo passa. Verstappen leader con un tempo stupefacente, poi Leclerc e Tsunoda.

Q3: Verstappen ci mette tanto del suo e fa un tempo straordinario nel primo tempo. Dietro gli sta solo Norris, che è a 83 millesimi. Poi Leclerc, Piastri e Sainz. Il grande entusiasmo si smorza, ma si spera ancora nel colpaccio a Imola da parte della Ferrari. Verstappen si migliora, abbassa la sua prestazione e per meno di un decimo precede Piastri e Norris. Solo quarto Leclerc, quinto Sainz.

La Griglia di Partenza del GP Imola 2024

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Mercedes)

5ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine)

7ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

8ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Valtteri Bottas (Sauber)

9ª fila: Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyou (Sauber)

10ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)

Formula 1 News Calendario Classifica segui