Putintseva “sporca” la sua vittoria contro Trevisan con un finale evitabile: piovono fischi a Roma Yulia Putintseva scatenata dopo la vittoria su Martina Trevisan nel torneo di Roma. Atteggiamento provocatorio da parte della bielorussa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

A Madrid Yulia Putintseva ha dimostrato di non saper perdere, a Roma invece la tennista kazaka ha fatto vedere che anche quando vince il suo comportamento è tutt'altro che encomiabile. Dopo aver battuto Martina Trevisan, la giocatrice numero 41 al mondo, si è lasciata andare ad un'esultanza provocatoria nei confronti del pubblico di casa. Una situazione di cui poteva fare assolutamente a meno.

Dopo aver superato in due set la giocatrice di casa, Putintseva se l'è presa con i tifosi che ovviamente sostenevano l'atleta azzurra. Un tifo assolutamente regolare, senza mai mancare di rispetto alla giocatrice kazaka, e senza mai andare sopra le righe. Prima di recarsi a rete per salutare la sconfitta Yulia si è portata la mano all'orecchio invitando il pubblico a farsi sentire, ora che aveva vinto. E poi con le dita ha provocato ulteriormente i tifosi, che prima avevano sperato nella rimonta di Trevisan.

In reazione sono arrivati i fischi del pubblico che ovviamente non ha gradito, con il saluto con l'azzurra letteralmente glaciale a rete. Al momento di tornare in panchina Putintseva si è recata sotto uno spicchio occupato dai tifosi kazaki presenti con tanto di bandiera, concedendosi a selfie e foto. Un modo per farsi perdonare?

Già durante il match in realtà Putintseva aveva confermato il suo carattere fumantino, sfogandosi con il suo coach italiano. Dopo un punto perso, la tennista se l'è presa con la racchetta, sbattuta violentemente sul paletto della rete e poi rivolgendosi a Matteo Donati ha urlato "Te l'avevo detto". Un riferimento a qualcosa inerente all'attrezzo probabilmente. Nervosismo dunque per la kazaka che è riuscita a finire all'insegna della tensione, anche in un match vinto.

Infatti ha fatto molto discutere quanto accaduto a Madrid, quando si era lasciata andare ad una serie di raptus durante la partita poi persa contro Rybakina.