video suggerito

Errani e Paolini in finale di doppio agli Internazionali di Roma 2024, orario TV e dove vederla in diretta streaming Sara Errani e Jasmine Paoloni giocheranno la finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia di Roma. L’incontro non inizierà prima delle 13:30 e si potrà seguire anche in chiaro in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno oggi la finale del torneo di doppio femminile degli Internazionali d'Italia di Roma. Le due azzurre proveranno a vincere il titolo. Cosa che a Sara Errani è già capitata con una partner italiana, e cioè Roberta Vinci. Errani e Paolini affrontano la coppia formata da Coco Gauff, numero 3 in singolare, e Erin Routliffe. La finale si giocherà nel primo pomeriggio, non prima delle 13:30. Diretta TV su Sky e in chiaro su RaiPlay.

A che ora giocano Errani/Paolini la finale del doppio a Roma contro Gauff/Routliffe

Sara Errani per la quarta volta disputerà la finale del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia. Stavolta in tandem con Jasmine Paolini. Errani/Paolini contro Gauff/Routliffe scenderanno in campo al termine della finale di doppio maschile Granollers/Zeballos-Arevalo/Pavic. In ogni caso non cominceranno prima delle 13:30.

Dove vedere la finale Errani/Paolini-Gauff/Routliffe oggi agli Internazionali in TV e streaming

L'ultimo atto del torneo di doppio femminile degli Internazionali d'Italia si potrà seguire in diretta TV su Sky, che la manderà in onda sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Errani e Paolini contro Gauff e Routliffe sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, oltre che per gli abbonati di SkyGo e NOW.

Errani e Paolini volano nella WTA Race di doppio

Grazie alla finale di Roma Errani e Paolini hanno continuato a scalare la classifica del doppio, ora sono al numero 6, e sono in piena corsa per qualificarsi per le WTA Finals di doppio, che si terranno a Jeddah in autunno. In caso di successo guadagnerebbero un'altra posizione.

Il cammino di Errani e Paolini a Roma

Errani e Paolini hanno vinto due partite tirate e due in modo nettissimo. Al super tie-break si sono imposte nel primo turno contro Melichar e Perez e poi nei quarti con Ostapenko e Kichenok. In semifinale hanno vinto nettamente contro le americane Krawczyk e Dolehide.