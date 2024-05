video suggerito

Vavassori e Bolelli approdano in semifinale agli Internazionali di Roma: sfideranno Arevalo e Pavic Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in semifinale agli Internazionali di Roma: battuti Wesley Koolhof e Nikola Mektic. Sfideranno sabato Arevalo e Pavic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in semifinale agli Internazionali di Roma: battuti Wesley Koolhof e Nikola Mektic, coppia n. 7 del seeding. Torneranno in campo sabato contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic: c'è un precedente tra le due coppie che risale a poche settimane fa ai quarti di Monte-Carlo, match vinto dal salvadoregno e dal croato in due set.

L'altra semifinale sarà tra i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e la coppia rivelazione del torneo, che è quella formata da Sasha Bublik e Ben Shelton. Dopo essersi presi la rivincita su Bopanna ed Ebden, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto Koolhof e Mektic con una prestazione atletica e tecnica.

Un successo netto da parte del tandem azzurro, arrivato in un'ora e 17 minuti con 6-4 e 6-2: Vavassori si è dimostrato più continuo nel primo match e nel secondo è salito di livello anche Bolelli, non lasciando scampo alla coppia avversaria.

I due azzurri centrano la quinta semifinale stagionale, la seconda a livello Masters 1000 dopo Indian Wells. Bolelli e Vavassori inseguono un titolo agli Internazionali che a una coppia maschile tutta italiana manca dal lontano 1960, quando a trionfare (nonostante il match fu interrotto sul risultato di parità) furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Il trionfo nel doppio maschile più recente per un italiano è quello di Omar Camporese, che nel 1991 trionfò in coppia con Goran Ivanisevic.

L’Italia del doppio si ritrova con due coppie in semifinale agli Internazionali di Roma: prima di Bolelli e Vavassori erano state Errani e Paolini al termine di un match sontuoso contro l'ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko a far sognare il pubblico del Foro Italico. Sfideranno le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, numero 8 del tabellone.