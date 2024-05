video suggerito

Internazionali di Roma, il tabellone: Berrettini dalla parte di Medvedev, subito derby con Napolitano Gli avversari dei tennisti italiani negli Internazionali d’Italia a Roma, subito un derby per Berrettini contro Napolitano. Djokovic aspetta uno tra Safiullin e un qualificato, Nadal potrebbe vedersela con Hurkacz. Il grande assente è Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Roma senza la presenza di Jannik Sinner che ha dato forfait per infortunio. 12 gli italiani in campo, con Lorenzo Musetti unica testa di serie (27) che dopo il bye del 1° turno affronterà uno tra Eubanks ed un qualificato. Due i derby tra Matteo Berrettini e Napolitano, e Gigante e Zeppieri, Arnaldi esordirà contro Machac, Sonego con Lajovic e Darderi con Shapovalov. Per Djokovic al secondo turno, uno tra Safiullin ed un qualificato mentre Nadal dopo un qualificato potrebbe affrontare la 7a testa di serie Hurkacz.

Il tabellone degli Internazionali d'Italia a Roma

Il tabellone degli Internazionali d'Italia a Roma è realtà. La testa di serie numero uno Djokovic potrebbe affrontare solo in finale Medvedev, che dopo il bye partirà con uno tra Coric e Draper. Curiosità per Nadal che potrebbe incrociare subito Karatsev. Per gli italiani, Berrettini potrebbe affrontare Medvedev in semifinale, ma prima dovrà superare la wild card Napolitano. Intrigante il confronto tra Fognini e Evans. Altro derby quello tra Gigante e Zeppieri.

Le partite degli italiani

[27] Musetti (Ita) Bye (Al 2° Turno Eubanks O Q)

Arnaldi (Ita) Vs Machac (Cze)

Sonego (Ita) Vs Lajovic (Srb)

Cobolli (Ita) Vs Q

Darderi (Ita) Vs Shapovalov (Can)

Nardi (Ita) Vs Altmaier (Ger)

Berrettini (Ita) Vs [Wc] Napolitano (Ita)

[Wc] Fognini (Ita) Vs Evans (Gbr)

[Wc] Vavassori (Ita) Vs Koepfer (Ger)

[Wc] Gigante (Ita) Vs [Wc] Zeppieri (Ita)

Il tabellone degli Internazionali di Roma

Il tabellone femminile degli Internazionali di Roma, l'avversaria di Paolini

Nel tabellone femminile, occhi puntati sull'unica testa di serie (numero 11) Jasmine Paolini che inizierà gli Internazionali di Roma dal secondo turno contro una tra Sherif o Martic. Il suo percorso prevede i possibili quarti contro una tra Rybakina o Collins, semifinale contro Sabalenka o Jabeur, e finale contro la numero 1 Swiatek o Gauff.

Le avversarie delle tenniste italiane al torneo di Roma

Paolini (Ita) bye (al 2° turno Sherif o Martic)

Bronzetti (Ita) vs Kenin (Usa)

Cocciaretto (Ita) vs Q[WC]

Trevisan (Ita) vs Putintseva (Kaz)

[WC] Errani (Ita) vs Anisimova (Usa)

[WC] Stefanini (Ita) vs [WC] Paganetti (Ita)

[WC] Pedone (Ita) vs Q

[WC] Brancaccio (Ita) vs Siniakova (Cze)

[WC] Di Sarra (Ita) vs Q

[WC] Pigato (Ita) vs Rogers (Usa)

Il calendario del Masters 1000 di Roma

mercoledì 8 maggio – primo turno: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

giovedì 9 maggio 2024 – primo turno: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

venerdì 10 maggio 2024 – secondo turno: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

sabato 11 maggio 2024 – secondo turno: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

domenica 12 maggio 2024: terzo turno – sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

lunedì 13 maggio 2024 – terzo turno: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

martedì 14 maggio 2024 – ottavi: sessione diurna dalle ore 11:00, sessione serale dalle ore 19

mercoledì 15 maggio 2024 – quarti: sessione diurna dalle ore 13:00, sessione serale dalle ore 19

giovedì 16 maggio 2024 – quarti: sessione diurna dalle ore 13:00, sessione serale dalle ore 19

sabato 18 maggio – semifinali: sessione diurna dalle ore 13:00, sessione serale dalle ore 19

domenica 19 maggio – finale: ore 15