Medvedev già fuori a Wimbledon, frase surreale detta a Bonzi in francese: “Tu potresti essere ricco” Daniil Medvedev è stato eliminato subito al primo turno da Benjamin Bonzi a Wimbledon: durante il match, il russo ha detto una frase in francese, voleva che il suo avversario capisse bene. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Daniil Medvedev è già fuori a Wimbledon, clamorosamente eliminato al primo turno da Benjamin Bonzi. Il 29enne tennista russo – che si presentava a Londra da testa di serie numero 9 del torneo – ha perso in quattro set contro il coetaneo francese, numero 64 al mondo. Al di là dei meriti di Bonzi, Medvedev ci ha messo molto del suo, con ben 47 errori non forzati e 12 doppi falli durante il match. È la terza sconfitta consecutiva per l'ex numero uno ATP nei tornei del Grande Slam (quest'anno aveva perso all'esordio anche a Parigi e in Australia), qualcosa che non gli era mai accaduta prima. Il campione moscovita non era mai uscito al primo turno a Wimbledon, dove in carriera ha raggiunto due volte le semifinali (2023 e 2024). La finale di Halle, persa con Bublik, è stata insomma un sussulto isolato, in un momento della carriera molto difficile per Daniil.

Medvedev si esprime in francese con Bonzi, vuole che capisca bene

Medvedev aveva capito molto presto che oggi era una di quelle giornate in cui la versione migliore di se stesso era ben lontana: durante il tie-break perso nel primo set, sul punteggio di 6-2 per Bonzi, le telecamere direzionali poste sul campo numero 2 dell'All England Club hanno catturato uno dei classici soliloqui del russo, che peraltro stavolta voleva che anche il suo avversario non solo sentisse quello che diceva, ma lo capisse pure.

Medvedev dunque ha lanciato una domanda in purissimo francese: "Perché non giocare così ogni giorno, vincere milioni e diventare ricco?". Poi ha scrollato le spalle e ha continuato: "No, lui decide di farlo una volta all'anno".

Insomma, secondo il russo, il suo avversario stava giocando se non la partita della vita, quanto meno quella dell'anno. Parole ovviamente non molto gradevoli, ripagato dal francese immediatamente col punto che ha chiuso il primo set e poi, dopo 3 ore e 10 minuti, con la vittoria che è valsa il match di secondo turno contro l'australiano Jordan Thompson.

Nel dopo partita, Medvedev – che uscirà dai primi 10 al mondo – ha poi insistito sul concetto già espresso in quello sfogo in campo: "Ho visto Bonzi giocare ad Halle, non metteva in campo due palle di fila. Oggi non ha sbagliato niente".