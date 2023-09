Il Milan sbatte sul Newcastle, solo 0-0 al debutto in Champions: Leao e compagni sprecano di tutto Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Newcastle nel primo match della fase a gironi della Champions League 2023-2024: i rossoneri creano tantissime palle gol ma pagano a caro prezzo gli errori sottoporta di Leao e Giroud e un Pope in grande serata.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia male l'avventura del Milan nella Champions League 2023-2024 con i rossoneri che non vanno oltre lo 0-0 contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali (accolto dagli applausi dei tifosi milanisti) a San Siro nella prima gara della fase a gironi. Tanti i rimpianti per i meneghini che hanno dominato l'incontro peccando però al momento della finalizzazione, sprecata dunque la grande chance di dare una convinta risposta dopo il pesante K.O. rimediato nel derby di campionato contro l'Inter.

Un pareggio arrivato al termine di un match che ha visto gli uomini di Stefano Pioli creare tantissime occasioni da rete senza però riuscire a concretizzare. A San Siro infatti i rossoneri, scesi in campo con Chukwueze e Pobega titolari in luogo di Pulisic e Reijnders mandati inizialmente in panchina, sono partiti subito forte mettendo continuamente in apprensione la retroguardia inglese sorpresa dalle incursioni di Theo Hernandez e dalle giocate palla al piede di Rafael Leao e compagni. I padroni di casa, senza rischiare nulla (con un Maignan del tutto inoperoso), arrivano con facilità alla conclusione (saranno 14 alla fine del primo tempo) senza però riuscire a trovare il gol da un lato per le tante parate di Nick Pope e dall'altro per gli errori sottoporta di Giroud e Leao (clamoroso quello del portoghese che ha ciccato il pallone a pochi passi dal portiere dopo aver dribblato tre avversari) e anche per un salvataggio sulla linea di porta sul tiro a botta sicura di Pobega.

Cambia leggermente il copione in avvio di secondo tempo con il Milan, tornato sul rettangolo verde con Florenzi al posto dell'ammonito Calabria (che ha anche rischiato l'espulsione), che fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Pope con continuità come fatto invece nella prima frazione di gioco. A mezz'ora dal termine allora Stefano Pioli si affida ai due big lasciati in panchina per tentare di sbloccare il risultato ancora inchiodato sullo zero a zero. Dentro dunque Reijnders e Pulisic per Pobega e Chukwueze con l'olandese che va subito al tiro trovando però l'attenta risposta dell'estremo difensore inglese. Ancora una volta però la palla gol migliore capita però a Rafael Leao che di testa sul perfetto cross di Florenzi non riesce a centrare lo specchio della porta.

Nel finale il Milan, rivitalizzato dai nuovi entrati (dentro anche Musah al posto di Loftus-Cheek), tenta il forcing alla ricerca del gol vittoria ma deve fare i conti con l'infortunio del suo portiere Mike Maignan sostituito da Sportiello per un problema al flessore della gamba destra. L'assalto rossonero però non produce gli effetti sperati e al triplice fischio dell'arbitro a festeggiare è il Newcastle (che nel recupero con Longstaff è anche andato vicino alla rete della clamorosa beffa trovando però pronto Sportiello) che porta a casa un punto tanto immeritato quanto insperato alla luce delle tantissime palle gol create e non concretizzate dagli uomini di Pioli.