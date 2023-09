Maignan infortunato durante Milan-Newcastle: si fa sostituire, fa un gesto preoccupante Mike Maignan si è infortunato durante Milan-Newcastle di Champions League. Il portiere francese ha fatto subito preoccupare lo staff medico dei rossoneri e con un gesto ha gelato tifosi e compagni di squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan contro il Newcastle non è riuscito ancora a segnare, ma soprattutto ha sprecato un gol con Leao nel primo tempo e poi ha dovuto subire anche la doccia fredda dell'infortunio a Mike Maignan. Il portiere dei rossoneri, grande protagonista dello Scudetto e in generale della squadra di Pioli, si accasciato a terra a dieci minuti dalla fine. Le immagini vanno subito a puntare sull'estremo difensore del diavolo che improvvisamente richiama l'attenzione dei compagni di squadra e della panchina per invitarli a buttare subito la palla fuori.

Non può più proseguire la partita e questo fa calare il gelo su San Siro. Maignan sente qualcosa al polpaccio e chiaramente la paura e che possa essersi nuovamente riacutizzato il problema che ha tenuto fermo il portiere francese lo scorso anno per gran parte della stagione. Successivamente si scoprirà che si tratta di un problema al flessore che non consente al portiere di restare in porta. Preoccupante il gesto del portiere che fa capire come se fosse proprio impossibilitato a proseguire la partita.

Maignan sostituito da Sportiello dopo l’infortunio.

Maignan allarga le braccia e dice "basta". Non era più in condizione di proseguire. Ecco perché dalla panchina del Milan si sono subito alzati tutti i membri dello staff medico rossonero che subito hanno percepito il pericolo e la preoccupazione per una possibile ricaduta. Difficile valutare ora le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero prima di esami strumentali più approfonditi che verranno effettuati sul portiere solo a partire dalla giornata di domani ma è chiaramente una perdita importante per il Milan.

Piove sul bagnato dunque in casa rossonera in questo momento delicatissimo che sta attraversando la squadra di Pioli. Al suo posto è entrato immediatamente in campo Sportiello applaudito dal pubblico e ora chiamato eventualmente a sostituire per qualche partita il numero 1 della Nazionale francese. Un incubo che il Milan sta dunque rivivendo ancora dopo quanto accaduto la scorsa stagione quando l'assenza per infortunio di Maignan aveva pesantemente penalizzato la stagione del Milan campione d'Italia in carica.