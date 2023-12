Karius può giocare Newcastle-Milan da titolare: l’ultima in Champions fu la finale Real-Liverpool Loris Karius titolare nel Newcastle contro il Milan se Martin Dubravka non dovesse farcela. Il portiere tedesco non gioca una partita di Champions dalla famosa finale Real-Liverpool del 2018.

A cura di Fabrizio Rinelli

Loris Karius titolare nel Newcastle contro il Milan in Champions se Martin Dubravka non dovesse farcela. Emergenza portiere per gli inglesi che dopo l'infortunio di Pope, che sembra destinato a restare fuori per quattro mesi a causa di una spalla lussata, avevano ripiegato sul secondo Dubravka che però dopo la partita col Tottenham ha avuto anche lui un problema alla spalla. “Non si sa ancora se ce la farà a scendere in campo” ha detto in conferenza stampa il tecnico Howe a proposito del suo portiere. E così ecco che Karius inizia a scaldarsi i guantoni.

Per non rischiare di bruciare una sostituzione, è molto probabile che alla fine toccherà proprio al portiere tedesco giocare titolare contro il Milan in una gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions o quantomeno in Europa League. L'ultima degli inglesi nella fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie nelle mani di Karius. Il portiere tedesco, da poco diventato papà di una bimba avuta con la sua compagna Diletta Leotta, non gioca una partita dalla finale di Carabao Cup di febbraio 2023 ma soprattutto in Champions non gioca da Real-Liverpool del 2018.

Una delle papere di Karius nella finale di Champions Real-Liverpool del 2018.

Per Karius sarebbe dunque solo la seconda apparizione con il Newcastle da quando ha firmato per la prima volta nel settembre 2022. Il suo debutto è infatti avvenuto proprio nella finale della Coppa Carabao persa contro il Manchester United la scorsa stagione, con Pope squalificato e Dubravka infortuato. Karius non è di certo agli esordi in Champions League poiché ha giocato in ogni partita con il Liverpool durante la stagione 2017/18. Un'annata straordinaria per la squadra di Klopp culminata con la finale contro il Real Madrid persa però anche a causa dei suoi errori.

Il portiere si rese protagoniste di due clamorose papere sui gol di Benzema prima e Bale poi. Errori che costarono inevitabilmente la Champions al Liverpool in quell'anno e che videro il portiere finire fuori dai Reds. Di fatto fu quella la sua ultima presenza in Champions dato che nelle annate successive giocò al Beskitas che però era in Europa League, poi all'Union Berlino che ancora non giocava coppe europee fino ad arrivare al Newcastle. Quella di stasera, dopo 5 anni, potrebbe essere la partita del suo grande riscatto nel grande palcoscenico del calcio europeo.