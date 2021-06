Napoli completamente fermo sul mercato: aspetta la Juventus sulla riva del fiume

Il calciomercato estivo comincia a muoversi per le big della Serie A, impegnate a cercare di colmare il gap con l’Inter che ha dominato l’ultimo campionato appena andato in archivio. Operazioni anche di un certo peso, come Locatelli per la Juventus e Nandez per l’Inter, mentre il Milan ha preso Maignan per sostituire Donnarumma. Il Napoli invece è completamente fermo: il motivo tira in ballo la Juventus.