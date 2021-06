Il Chelsea punta forte su Achraf Hakimi. L'esterno destro dell'Inter è molto vicino al PSG ma al momento l'offerta dei parigini non ha trovato ancora il gradimento del club nerazzurro. Ecco perché nell'affare si stanno inserendo con prepotenza proprio i Blues, freschi vincitori dell'ultima Champions League e pronti a rinforzare la rosa di Tuchel. Il marocchino è molto apprezzato dai londinesi che avrebbero così trovato anche una formula di trasferimento che farebbe molto felice l'Inter. Oltre ai soldi del cartellino, nella trattativa potrebbe essere inserite anche una o più contropartite.

I nerazzurri da giorni stanno manifestando in maniera palese il proprio interrereste per Emerson Palmieri. Ecco perché il Chelsea sta pensando proprio di avallare la volontà di Marotta inserendo nell'affare Hakimi un'offerta completa che possa comprendere un cospicuo conguaglio economico più l'esterno dell'Italia impegnato con gli azzurri di Mancini agli Europei. Ma non è tutto. Dopo aver eguagliato i 56,1 milioni di sterline del PSG (che erano arrivati fino a 60 milioni per Hakimi) i londinesi avrebbero proposto anche Andreas Christensen per la difesa. Giocatore molto gradito e che potrebbe far presagire alla partenza di uno dei tre centrali: De Vrij, Bastoni e Skriniar.

I dettagli dell'offerta del Chelsea all'Inter

L'interessamento da parte di Chelsea e Paris Saint-Germain, è fortissimo. Entrambi i club sono dunque fermi, al momento, a un'offerta da 60 milioni di euro (non sufficiente per strappare il calciatore ai nerazzurri). Secondo Sky, con il club inglese, però, il dialogo potrebbe essere caratterizzato proprio dall'inserimento di una o più contropartite tecniche ritenute interessanti dall'Inter. Una è proprio Emerson Palmieri che è da sempre un pallino di Beppe Marotta che aveva puntato il giocatore già ai tempi della Juventus.

Il Chelsea sul giocatore ha un'opzione per prolungare il contratto di un'altra stagione (scade nel 2022) e per questo motivo richiede una cifra che si aggira sui 15-20 milioni di euro. L'Inter lo vorrebbe in prestito. Ecco perché un altro nome del quale si è parlato in questi giorni è quello di Andreas Christensen, difensore centrale classe 1996, che nell'ultima finale di Champions League vinta dai Blues contro il Manchester City, aveva sostituto egregiamente Thiago Silva uscito per infortunio nel corso del primo tempo. L'affare ora entra nel vivo.