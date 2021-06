Il campionato di Serie A 2020/21 è finito da pochi giorni, l'Inter ha vinto lo Scudetto dominando – come certificato dal largo vantaggio sul Milan secondo in classifica – ed ancora nessuna squadra ha effettuato alcun movimento di mercato. Logica vorrebbe che l'apertura delle scommesse per il vincente del prossimo campionato veda ancora la squadra nerazzurra favorita ed invece chi volesse portarsi avanti e piazzare la sua giocata fin da adesso, troverebbe quote che non rispecchiano la classifica appena finita negli almanacchi.

La Juventus è infatti la favorita di tutti i bookmakers per il campionato 2021/22, pur essendo finita a 13 punti di distanza dall'Inter: si va dal 2,15 al 2,40, ma la sostanza non cambia. È insomma bastato il doppio cambio sulle due panchine – e soltanto quello – per capovolgere completamente agli occhi delle società di scommesse il rapporto di forze nelle zone alte della Serie A. Evidentemente Simone Inzaghi, subentrato ad Antonio Conte, non viene ritenuto un allenatore ‘da Scudetto', laddove gli allibratori pensano invece esattamente l'opposto di Massimiliano Allegri, tornato alla Juve per rimpiazzare il deludente Andrea Pirlo.

Alle spalle della squadra bianconera, la seconda favorita è proprio l'Inter, poi segue l'Atalanta, ritenuta più competitiva di Milan, Napoli e Roma, che sono nell'ordine le outsider in lavagna. A Simone Inzaghi il compito di far ricredere i bookmakers, costringendoli magari a cambiare le loro quote già dopo l'inizio del prossimo campionato. In mezzo c'è un mercato che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola, ad ora le rose di Juve e Inter sono le stesse del torno appena finito.