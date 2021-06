Mentre è impegnata a monetizzare con la cessione di Hakimi, sul quale si è scatenata un'asta tra PSG e Chelsea, l'Inter lavora anche ad operazioni in entrata, una in particolare dal notevole peso specifico. Ausilio e Marotta stanno cercando infatti in tutti i modi di trovare un modo per portare in nerazzurro Nahitan Nandez, 25enne nazionale uruguaiano in forza al Cagliari: uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, per rendimento e personalità.

Arrivato in rossoblù due anni fa dal Boca Juniors per 18 milioni di euro, cifra che ne fa l'acquisto più caro nella storia del Cagliari, il giocatore di Punta del Este si è affermato come un pilastro della squadra sarda, contribuendo in maniera decisiva all'ultima salvezza sul filo di lana. Il nome di Nandez è saltato fuori nel corso del dialogo tra Inter e Cagliari sulla possibile permanenza di Radja Nainggolan agli ordini di Semplici: il belga ha un ultimo anno residuo di contratto coi nerazzurri e non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

La trattativa sull'indennizzo che il club di Giulini dovrebbe versare per riscattare il cartellino del giocatore si è poi allargata quando da Milano hanno fiutato l'occasione per mettere le mani su Nandez senza esborso – o quasi – di denaro cash, condizione imprescindibile per fare mercato in entrata nella difficile situazione attuale che impone di segnare a bilancio corpose plusvalenze prima di poter acquistare.

La quadra per portare Nandez all'Inter – spiega il ‘Corriere dello Sport' – è vicina ad essere trovata aggiungendo al cartellino di Nainggolan anche quello di Matias Vecino, più tre giovani come ulteriori contropartite tecniche. Il pacchetto offerto al Cagliari dovrebbe pareggiare la valutazione data all'ex Boca, che andrebbe rafforzare ulteriormente un centrocampo che dispone già di gente come Barella, Brozovic, Eriksen e Vidal. Sarebbe la miglior risposta a chi accosta all'Inter la parola ridimensionamento. E chissà che un'operazione di questo tipo non faccia venire qualche rimpianto ad Antonio Conte…