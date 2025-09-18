Champions League
Manchester City-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Manchester City-Napoli si gioca oggi, giovedì 18 settembre alle 21 come da programma della prima giornata di Champions League 2025-2026. Gara visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming solo sui canali di Sky Sport e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Conte e Guardiola.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Il Napoli gioca oggi alle 21 la prima partita di Champions League 2025-2026: lo fa all'Etihad Stadium di Manchester, contro il City di Pep Guardiola. È l'ultima delle italiane, che va in campo al giovedì perché la prima giornata è interamente dedicata alla Coppa più importante con lo slittamento di Europa League e Conference di una settimana. Il match sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro (per abbonati) e in streaming sui canali di Sky e su NOW.

I partenopei campioni d'Italia tornano nella "Coppa dalle grandi orecchie" e sono attesi da una sorta di battesimo del fuoco al cospetto della squadra di Pep Guardiola. Kevin De Bruyne, ex di turno, Gianluigi Donnarumma (tra i pali degli inglesi, ha strappato applausi e una menzione particolare da parte di Haaland) e l'ex milanista Reijnders gli osservati speciali di una sfida che ha il sapore di Premier League, considerati i protagonisti. A cominciare da Antonio Conte, che all'epoca dell'esperienza dall'altra parte della Manica tra Chelsea e Tottenham ha affrontato 7 volte Guardiola (4-3 il bilancio in favore del tecnico salentino) fino a Hojlund e McTominay (entrambi ex dei Red Devils). Quanto alla formazione, Beukema-Buongiorno dovrebbe essere confermata coppia difensiva centrale alla luce dell'infortunio di Rrahmani.

  • Partita: Manchester City-Napoli
  • Quando: giovedì 18 settembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Dove: Etihad Stadium, Manchester
  • Diretta TV: Sky Sport, NOW
  • Diretta Streaming: Sky Go, NOW
  • Competizione: 1ª giornata Champions League 2025-2026

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e in streaming

Manchester City-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky Sport: la partita andrà in onda solo per gli abbonati su Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa che avrà accanto per il commento tecnico Beppe Bergomi. Sky Go è l'alternativa per godersi il match in diretta streaming, online sarà possibile seguirlo anche attraverso NOW (previo pagamento del pass sport).

Manchester City-Napoli, le probabili formazioni della 1ª giornata Champions League 2025-2026

Come si ferma Haaland? L'attaccante norvegese (doppietta ai Red Devils in campionato) è lo spauracchio della difesa azzurra, che vedrà ancora la coppia Beukema-Buongiorno al centro. Pacchetto arretrato completato da Di Lorenzo e Spinazzola A centrocampo Lobotka come regista arretrato alle spalle di McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano. In avanti tocca a Hojlund (scatenato contro la Fiorentina).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Immagine
Immagine
Champions League
