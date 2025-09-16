Champions League, le partite di oggi in TV: orario e calendario della prima giornata

Le partite di Champions oggi in tv e il programma di tutte le italiane, con indicazione di orari e dove vederle in tv e in streaming su Sky, NOW e Amazon. Juventus-Borussia Dortmund in campo alle 21. Domani alle 21 ci sono Ajax-Inter e PSG-Atalanta, giovedì Manchester City-Napoli (ore 21).

Le partite delle italiane impegnate nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League 2025-2026 sono divise su tre giorni: oggi, martedì 16 settembre, c'è Juventus–Borussia Dortmund (ore 21). I bianconeri sono la prima squadra della Serie A a scendere in campo e andranno in onda su Sky e NOW. L'Inter finalista della scorsa edizione della Coppa parte in trasferta: domani, mercoledì 17 settembre (sempre alle 21), sarà di scena contro l'Ajax ad Amsterdam, il match sarà trasmesso in esclusiva solo su Amazon Prime Video. Nello stesso giorno dei nerazzurri c'è il debutto dell'Atalanta, impegnata nella sfida più dura del primo turno con il PSG campione in carica (visibile su Sky e NOW). Il Napoli di Antonio Conte è di scena giovedì 18 settembre a Manchester contro il City di Guardiola, una gara speciale anche per De Bruyne ex di turno (match in onda su Sky e NOW).

Qual è la partita che sarà trasmessa in chiaro e gratis sul piccolo schermo: è Liverpool-Atletico Madrid in programma mercoledì 17 settembre alle 21 su TV8.

Champions League, le partite della prima giornata: gli orari

Tutte le partite della prima giornata della fase a girone unico di Champions iniziano alle 21:00, eccezion fatta per quelle collocate nello slot delle 18:45. Di seguito l'indicazione dei giorni, degli orari e dei canali tv che trasmettono le partite anche in streaming:

Martedì 16 settembre 2025

Athletic Club – Arsenal (ore 18:45 – Sky, NOW)

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise (ore 18:45 – Sky, NOW)

Juventus – Borussia Dortmund (Sky, NOW)

Real Madrid – Marseille (Sky, NOW)

Benfica – Qarabağ (Sky, NOW)

Tottenham – Villarreal (Sky, NOW)

Olympiacos – Pafos (18:45 – Sky, NOW)

Slavia Praha – Bodø/Glimt (18:45 – Sky, NOW)

Ajax – Inter (Amazon Prime Video)

Bayern München – Chelsea (Sky, NOW)

Liverpool – Atlético de Madrid (TV8)

Paris Saint-Germain – Atalanta (Sky, NOW)

Club Brugge – Monaco (18:45 – Sky, NOW))

Copenhagen – Leverkusen (18:45 – Sky, NOW)

Frankfurt – Galatasaray (Sky, NOW)

Manchester City – Napoli (Sky, NOW)

Newcastle United – Barcelona

Sporting CP – Kairat Almaty

Dove vedere le partite della Champions League in tv e streaming

La maggior parte delle gare della Champions League 2025-2026 sono visibili in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, Sky Go e NOW. Tuttavia, alcuni incontri delle italiane andranno in onda al mercoledì e in esclusiva anche su Amazon Prime Video. Per ogni turno c'è anche la possibilità, sintonizzandosi su TV8, di assistere in diretta gratuita anche una delle migliori gare delle squadre straniere che giocano al mercoledì.