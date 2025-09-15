Haaland man of the match cita Donnarumma in tv, l’elogio è pura stima: “Non dimentichiamolo”

L’attaccante norvegese ha ricevuto il premio di miglior calciatore della partita vinta contro il Manchester United ma gli è venuto spontaneo menzionare il portiere italiano. In campo lo aveva elogiato con un gesto chiaro e spontaneo.

Erling Haaland ha ricevuto il premio di "man of the match" della partita che il Manchester City ha vinto con il Manchester United. Sua la doppietta che ha indirizzato il derby con i Red Devils, suo il premio a fine incontro. Tutto molto bello, compreso il siparietto con Foden (che ha aperto le marcature per la squadra di Guardiola) e la frase a fine intervista dedicata a Gianluigi Donnarumma che "è stato fantastico". Il Napoli, che giovedì lo affronterà in Champions League, è avvertito

Haaland e il premio di man of the match per Gigio

Il debutto di Gigio con la maglia del Manchester City è stato perfetto, la ciliegina sulla torta è stata l'intervento che lo ha visto protagonista sul tiro carico d'effetto di Mbeumo. Donnarumma s'è tuffato con destrezza, agilità e scelta di tempo calibrata: ha allungato la mano grande che ha, fatto valere statura (195 cm) e abilità tecnica, oltre che grande capacità fisica che ne ha distinto lo stacco. È arrivato laddove in pochi sono capaci di farlo. Gli è bastato quel gesto per spazzare via la puzza sotto il naso da parte di chi lo ha accolto lasciandosi influenzare dalle critiche ricevute per la sua esperienza al Paris Saint-Germain e per qualche sbavatura (la difficoltà a essere altrettanto efficace coi piedi). Gigio ha tracciato ribadito ciò che dovrebbe essere precipuo per il suo ruolo: un portiere deve saper anzitutto parare. E lui lo sa fare, con buona pace dei giochisti e della morale dei tempi nuovi per effetto della quale l'estremo difensore deve interpretare il proprio ruolo in maniera differente.

È stato proprio Haaland, prima in campo poi davanti ai microfoni, a elogiare la prestazione del compagno di squadra. Basta dare un'occhiata alla sua reazione pochi istanti dopo il bellissimo colpo di reni del portiere italiano: gli è andato vicino per complimentarsi, lo ha fatto esibendo un gesto di forza (facendo petto e petto, abbracciandolo e urlandogli tutta la propria soddisfazione). Ecco perché non sorprende che, con altrettanta sincerità, abbia espresso quel giudizio in diretta tv.

"Grazie amico – le parole rivolte a Foden -. Anche se potrei darlo a Gigio a dire la verità. È stato fantastico, non dimentichiamolo", dice prima di abbandonare la postazione delle interviste condivisa con Foden. È stato proprio quest'ultimo a consegnargli il premio di miglior calciatore della partita. Haaland lo ha accolto con un sorriso poi ha voluto rendere merito a Donnarumma.

La parata di Donnarumma che ha esaltato il Manchester City

Quello che ha fatto Gigio al minuto 60 contro il Manchester United è stato spettacolare. Bryan Mbeumo ha eseguito un tiro al volo insidioso per la traiettoria, ma la parata di Donnarumma è stata sensazionale. Erling Haaland non riusciva a credere a ciò che aveva visto e si è rivolto direttamente al suo nuovo compagno di squadra manifestandogli stima

È stato bravo a parare l'occasione iniziale di Benjamin Sesko ed è uscito subito per soffocare lo stesso giocatore alla mezz'ora. Un gesto abbastanza ordinario, ma senza fronzoli e senza scossoni, come ci si aspetterebbe da un vincitore della Champions League e del campionato europeo.