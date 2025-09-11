Donnarumma punta alla Champions League col Manchester City: “Ora so come si fa a vincerla”

Gigio Donnarumma si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Manchester City, rilanciando l’ambizione di vincere tutto. Con l’occhio fisso al trofeo più ambito, nel quale riparte da campione in carica: “La Champions è uno dei nostri obiettivi”. Dove incrocerà il destino col Napoli, in un “derby” di famiglia, “in città ho tantissimi amici…”

Un'estate che era diventata un tormentone difficile da digerire, dopo le strabilianti vittorie con il PSG. Poi, il colpo di coda sul gong, con la chiamata del Manchester City per volontà di Pep Guardiola che ha fatto spazio tra i pali al portiere della nazionale italiana che Parigi non voleva più. Per la gioia di tutti, anche dello stesso Gigio Donnarumma che rialza la testa e fissa lo sguardo all'obiettivo più ambito e lontano: "Orgoglioso di giocare per uno dei club più forti. La Champions? Ora so come la si vince…"

Donnarumma approda in Premier League: "Non sto nella pelle"

Gigio Donnarumma è pronto per la sua nuova avventura in Premier League, uno dei campionati che ultimamente ha accolto a braccia aperte diversi talenti italiani: Calafiori, Chiesa, Leoni e ora il capitano azzurro Gigio Donnarumma, reduce dalla storica cavalcata sotto la Torre Eiffel dove ha contribuito a vincere tutto ciò che era possibile in un 2025 straordinario. Dopo 4 anni al PSG, con un finale agrodolce, Donnarumma inizia ufficialmente il nuovo capitolo della sua storia sportiva: "Non sto nella pelle, sono arrivato qui con la mia famiglia e siamo stati accolti da un'altra grande famiglia, quella del club" ha detto nelle sue prime parole da neo Citizen.

Per dare spazio a Donnarumma, Il City ha atteso fino alla fine, gestendo il mercato tra i pali secondo le volontà precise di Guardiola che lo ha fortemente voluto a sé: "Sono orgoglioso di essere qui e non vedo l'ora di iniziare e vestire la maglia del City, un club con una storia gloriosa, una società sempre affamata di vittorie. E poi giocherò in Premier… il torneo più bello del mondo, a cui ogni calciatore aspira e dove ho sempre sognato di giocarci e ora mi sento pronto per questa sfida".

Donnarumma e la nuova sfida Champions League: "Ora so come la si vince…"

Ma la sfida più grande, l'obiettivo massimo è ancora e solo uno: la Champions League. Donnarumma ci arriva da campione in carica, dopo aver sfatato il tabù che accompagnava da sempre il PSG. Una sfida che sarà anche una rivincita personale: "È il trofeo più bello e sollevarla al cielo è stata un'emozione unica e speciale. La Champions è uno dei nostri obiettivi, non possiamo nasconderci: è una competizione che si vince con un approccio umile, ragionando partita dopo partita. E io adesso so come si fa a vincerla…"

Il "derby" al debutto col Napoli, Donnarumma: "Lì ho tanti amici…"

Sul cammino però l'ostacolo Napoli di Conte, una delle società che anche in passato aveva provato a strizzare l'occhio a Donnarumma. La squadra di Conte proverà giustamente a mettere il bastone tra le ruote degli inglesi incrociando i rispettivi destini europei nella gara d'esordio: "Si tratta di una squadra forte" ha sottolineato Donnarumma, che vivrà la gara come un derby in famiglia essendo nato a Castellammare di Stabia. "Ma è giusto così perché non esistono partite facili a questi livelli. Io a Napoli ho tanti amici, ma noi dobbiamo pensare solo a vincere per iniziare al meglio la nostra stagione in Europa"