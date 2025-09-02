Quanto guadagnerà il Milan dopo il trasferimento di Gigio Donnarumma al Manchester City

Gigio Donnarumma inizia ufficialmente la sua avventura al Manchester City dopo l'addio inaspettato al PSG. Il portiere campano che oggi è in ritiro con l'Italia di Rino Gattuso, si è trasferito agli inglesi a fronte di una cifra pari a 27 milioni di euro con un ingaggio da 15 milioni lordi a salire fino a 17 nella quarta e quinta stagione. Si tratta di fatto della sua terza squadra in carriera dopo Milan e appunto PSG. Proprio i rossoneri sono stati spettatori protagonisti della sua crescita dalle giovanili fino alla prima squadra per poi vederlo partire a suon di polemiche in direzione Parigi.

Eppure i rossoneri nonostante i tanti anni trascorsi dall'addio di Gigio potrà beneficiare di un guadagno dalla sua cessione ai Citizens. In che modo? Attraverso il contributo di solidarietà istituito dalla FIFA. Si tratta di un somma pari al 5% del prezzo del trasferimento a seconda delle aliquote stabilite. Qui si tiene conto di quanti anni un determinato calciatore sia stato tesserato per la società in questione quando aveva tra i 12 e i 23 anni. Per il Milan si avrà poco più di un milione di euro. Di fatto è la prima volta che i rossoneri potranno beneficiare dell'entrata di denaro dalla cessione di Donnarumma finito a Parigi a parametro zero.

L’addio di Donnarumma al PSG.

Una cifra che il Milan ben volentieri potrà dunque incassare in un calciomercato che di certo ha visto Tare protagonista già di cessioni milionarie. Nel frattempo Donnarumma si accasa alla corte di Pep Guardiola che ha fatto di tutto per averlo e che ora lo attende in Inghilterra dopo gli impegni dell'Italia di Gattuso. L'arrivo di Donnarumma ha portato di conseguenza all'addio di Ederson dal Manchester City. Il portiere si accasa al Fenerbahce per far spazio a Gigio che avrà alle sue spalle come secondo Trafford.

Tanta la curiosità per gli addetti ai lavori nel vedere all'opera Donnarumma con la maglia del Manchester City. Per il portiere azzurro inizio col botto visto che alla ripresa la squadra di Guardiola affronterà subito il Manchester United nel derby tanto atteso in Premier per poi accogliere in casa pochi giorni dopo il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte. Anche in questo caso per Donnarumma, campano doc, si tratterà inevitabilmente di un'altra partita speciale.