La strana reazione di Guardiola alla domanda su Donnarumma: fa l’occhiolino al giornalista

L'esordio di Gigio Donnarumma con la maglia del Manchester City potrebbe avvenire nel derby contro lo United, una partita che difficilmente dimenticherà. L'italiano è pronto a prendersi i pali della squadra di Pep Guardiola che inaugura una nuova era con l'ex PSG, accolto dopo che Luis Enrique lo ha messo alla porta. C'è grande curiosità che però non è stata del tutto svelata durante l'ultima conferenza stampa dell'allenatore.

Anzi, lo spagnolo ha mandato tutti i confusione regalando una reazione strana alla domanda fatta da un giornalista. "Donnarumma è così alto ed enorme" ha detto Guardiola prima di regalare un misterioso occhiolino e continuare a rispondere come nulla fosse, lasciando tutti perplessi e divertiti.

Cosa ha detto Guardiola su Donnarumma

Per ora la porta del City è affidata a Trafford, ma dopo la partita contro il Tottenham dovrà cedere il suo posto al nuovo rivale. Donnarumma è pronto a diventare il titolare, anche se Guardiola non si sbilancia: "James Trafford è il portiere del Manchester City, ma di portieri ne possiamo avere solo uno. Abbiamo una stagione con tante partite e tutti saranno coinvolti".

Tutto cambia quando gli viene chiesto se l'italiano ha delle qualità che mancavano alla sua squadra. Il tecnico ha ascoltato la domanda con pazienza e ha risposto: "È così alto, è così enorme". Poi si è lasciato andare a un piccolo sorriso e a un occhiolino che hanno lasciato tutti di sasso. Poi però è tornato serio e ha parlato di tutto ciò che Donnarumma porterà al City, migliorando la squadra in un reparto che aveva bisogno di essere rinnovato: "È una presenza importante sui grandi palcoscenici, ha avuto personalità nelle partite più importanti. Lo ha fatto in Champions League la scorsa stagione. Subirà gol, ma nel frattempo cercheremo di aiutarlo".