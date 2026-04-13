L’arbitro Taylor vive a Manchester ma dirigerà il big match City-Arsenal lasciando perplessi i tifosi

L’arbitro Anthony Taylor è stato scelto per dirigere il big match di Premier tra City e Arsenal. La designazione del direttore di gara inglese, che vive a Manchester a due passi dai due stadi, ha destato perplessità tra i tifosi dei Gunners.

Sarà l'arbitro Anthony Taylor a dirigere il big match di Premier League previsto nel prossimo weekend tra Manchester City e Arsenal. Il direttore di gara, che in Italia abbiamo imparato a conoscere soprattutto dopo quella cocente finale di Europa League persa dalla Roma di José Mourinho contro il Siviglia contrassegnata dalla furia dello stesso Special One e dei tifosi giallorossi per la conduzione di gara di Taylor, è finito nella bufera anche in Inghilterra.

Perplessità per la sua designazione sono state espresse dai tanti tifosi dei Gunners che sui social si sono riversati a commentare con stupore e rabbia la scelta di Taylor. A volte infatti suscita qualche dubito la sua designazione specie per le partite che coinvolgono una delle due squadre di Manchester, dato che Taylor abita a pochi chilometri da entrambi gli stadi. Lui però è da sempre tifoso della squadra della sua città natale, l'Altrincham e ha fatto più volte sapere di non nutrire alcuna simpatia né per il City né per lo United.

Guardiola e Arteta nell’ultima sfida di marzo in Carabao Cup.

I dubbi però restano. In questa stagione Taylor ha arbitrato tre partite sia con l'Arsenal che con il City. La squadra londinese nelle partite dirette da Taylor ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro Chelsea e Liverpool mentre il City ha vinto due volte in questo campionato anche se a gennaio ha diretto la partita nel derby persa per 2-0 dagli uomini di Guardiola contro i rivali del Manchester United. Certo, per Taylor sarà un'autentica passeggiata scendere da casa e dirigersi serenamente allo stadio del City dato che vive a circa 6 miglia (circa 10 km) da Old Trafford. Nonostante sia un arbitro di alto livello FIFA, quindi, la sua provenienza geografica ha spesso generato polemiche riguardo alle designazioni per le partite dei Red Devils o i Citizens.

Taylor durante l’ultima partita diretta in Premier lo scorso weekend.

Gli altri arbitri che erano in lizza per City-Arsenal

Ecco perché mai come in questo momento ha sorpreso che potesse essere scelto proprio lui per questa sfida. Secondo The Athletic l'incarico sarebbe stato programmato qualche settimana fa, in modo da tenerlo lontano dalle prossime partite di entrambe le squadre. Gli altri candidati a dirigere la partita più importante della stagione in Premier erano Michael Oliver, che ha diretto Arsenal-Bournemouth lo scorso sabato, e Chris Kavanagh, che invece era stato designato proprio per la partita del City contro il Chelsea.