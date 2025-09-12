L’esilarante video di Donnarumma mentre si presenta al Manchester City: “Che inglese amico!”

Dalla lingua francese a quella inglese. Gigio Donnarumma si appresta a vivere la sua seconda esperienza all'estero dopo quella al PSG. Il nuovo portiere del Manchester City, dopo la parentesi rappresentata dalla due partite con l'Italia di Gattuso, si appresta ora a iniziare ufficialmente questa nuova avventura guidato da Pep Guardiola. La prima partita è già a dir poco impegnativa: il derby con il Manchester United di Amorim. Appuntamento dunque a domenica 14 settembre alle 17:30 per vedere Gigio all'opera con i Citizens. Nel frattempo Donnarumma si è prestato ad effettuare i classici rituali di presentazione a cui spesso vengono sottoposti dai club i nuovi acquisti.

In questo caso il Manchester City sui propri canali ufficiali ha mostrato un video completo di Donnarumma dal suo arrivo a Firenze per effettuare le visite mediche con gli inglesi prima dell'approdo in Inghilterra dopo le fatiche con la Nazionale. Donnarumma è stato seguito dalle telecamere del club per tutta la sua prima giornata al City presentandosi poco alla volta. Tra uno shooting fotografico e l'altro a Donnarumma, all'interno dello spogliatoio, mentre cambiava la sua divisa, viene chiesto perché avesse scelto la maglia numero 25. Il portiere azzurro guarda la telecamera e chiede: "Posso parlare in italiano (Can i speak italian? ndr)?". Da quel momento in poi viene fuori un filmato a dir poco esilarante.

Donnarumma in realtà dimostra di saper parlare l'inglese, quando basta per farsi comprendere dal suo interlocutore. E così spiega la sua scelta proprio a dir poco articolata: "Is the date of my first match in Serie A, 25th october". Donnarumma si fa comprendere alla perfezione e il social media manager del City risponde: "Now we know" ("Ok ora lo sappiamo ndr"). Gigio prosegue e aggiunge un'ennesima spiegazione alla sua decisione di scegliere quel numero di maglia al Manchester City: "It's my birthday, and the birthday of Alessia, my girlfriend" ("è il mio compleanno, e il compleanno di Alessia, la mia ragazza ndr").

A questo punto a Gigio scappa da ridere davanti alla telecamera, specie quando il suo interlocutore risponde: "Ok ora tutto ha un senso". Donnarumma è felice e si compiace di essersi espresso in un inglese a dir poco perfetto: "Che inglese fratello!". Nella sala c'è una risata generale in linea con la personalità di Gigio il quale, oltre ad essere un grandissimo portiere e un professionista serio, dimostra ancora di essere un ragazzo dal forte carisma e dall'enorme simpatia. Caratteristiche giuste per vivere l'ennesima e prestigiosa esperienza lavorativa della sua carriera. Donnarumma già nel 2020, durante il periodo del Covid, pubblicò una foto in cui mostrava un libro in inglese e la scritta: "Studying English".