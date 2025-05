video suggerito

Empoli e Venezia retrocedono in serie B con il Monza, impresa salvezza per Lecce e Parma I risultati e i verdetti della 38ª giornata di Serie A in zona salvezza. La vittoria del Lecce con la Lazio e il pari del Parma con l’Atalanta condannano alla Serie B Empoli e Venezia assieme al Monza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Empoli e Venezia retrocesse in Serie B assieme al Monza, già spacciato da diverse giornate. Lecce e Parma salve. È il verdetto della 38ª giornata scaturito dai risultati che interessavano le squadre in lotta per restare in Serie A: Venezia-Juventus 2-3, Atalanta-Parma 2-3, Lazio-Lecce 0-1, Empoli-Verona 1-2.

Le combinazioni di partite dell'ultimo turno hanno definito la griglia del campionato nella zona più calda del torneo, laddove i lagunari (al netto di una partita giocata con tanto orgoglio contro la Juve) erano la squadra messa peggio. Nemmeno vincere sarebbe bastato per difendere la permanenza in categoria considerati gli incastri con le altre formazioni pericolanti. Eusebio Di Francesco (al secondo flop di fila dopo quello col Frosinone) le ha tentate tutte per raddrizzare le sorti di una rosa volenterosa ma non abbastanza competitiva per spuntarla sulle dirette concorrenti. Lacrime e rimpianti accompagnano il suo Venezia in B.

In bilico fino all'ultimo i ducali, che a Bergamo – per come sono andate le cose – hanno sperato che dagli altri campi (in particolare dal Castellani) non arrivassero notizie esiziali. Sotto di due reti alla fine del primo tempo, hanno accorciato le distanze e agguantato il pareggio nella ripresa: il 2-2 è stata la rete della liberazione, il colpo di coda che ha cambiato tutto in extremis. Il 2-3 ha permesso di far scattare la festa. I giallorossi pugliesi, ridotti in dieci, ci hanno messo cuore all'Olimpico per non restare risucchiati dal gorgo verso la cadetteria. Lo hanno gettato oltre l'ostacolo e realizzato una grande impresa in una trasferta che sulla carta era proibitiva, insperata. Una missione impossibile che ha lasciato alla Lazio la grande amarezza per essere finita addirittura fuori dalla zona Europa dopo aver sperato d'inserirsi nella lotta per il quarto posto Champions.

Non ce l'ha fatta l'Empoli a sfruttare il fattore campo per battere l'Hellas Verona che con 37 punti era già salvo. La doccia gelata è arrivata nella fase cruciale della ripresa, la rete dell'1-2 è stata una mazzata tremenda.