Atalanta-Parma 2-3, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: emiliani salvi

La cronaca in diretta di Atalanta-Parma, in programma oggi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium e in TV live su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky). Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

22:47 Finisce la partita! ATALANTA-PARMA 2-3 (32’Maldini, 33’ Maldini, 49’ Hainaut, 71’ Ondrejka, 91’ Ondrejka)! A cura di Maurizio De Santis 90'+6' Cross di Cuadrado sul fondo. 90'+6' Cross di De Ketelaere: para Suzuki. 22:43 GOL! Atalanta-PARMA 2-3! ONDREJKA! Palla rubata a centrocampo, Bernabé serve una palla strepitosa per Ondrejka: tiro deviato che si infila alle spalle di Carnesecchi! A cura di Maurizio De Santis 90' Cinque minuti di recupero. 89' Cartellino giallo per Balogh: fallo su Lookman. 89' OCCASIONE PARMA! Palla fantastica di Pellegrino che mette Ondrejka a tu per tu con Carnesecchi: para ancora l'estremo difensore atalantino! 88' Sostituzione Parma: fuori Bonny e dentro Matteo Cancellieri. 86' Si gira male la caviglia di Bonny: il francese sembra chiedere il cambio. 84' Parte Ondrejka, tiro centrale che Carnesecchi blocca senza difficoltà. 83' Posch stende Bonny sulla trequarti: punizione interessante per il Parma. 81' Cross in area del Parma, Retegui chiede un tocco con il braccio. 80' Dieci minuti al termine della gara. 80' Resta a terra Pellegrino. 78' Quarto cambio per il Parma: esce Sohm ed entra Estévez. 77' PELLEGRINO! Azione corale del Parma che porta Pellegrino da solo davanti a Carnesecchi: para il portiere atalantino! 73' In questo momento il Parma è alla pari col Lecce ed ha tre punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo. 72' Ultimo cambio per l'Atalanta: esce Raoul Bellanova ed entra Cuadrado. 22:22 PAREGGIO PARMA! Atalanta-PARMA 2-2! ONDREJKA! Gran palla di Bonny per Ondrejka, che trova lo spazio per il tiro che si infila alla sinistra di Carnesecchi! A cura di Maurizio De Santis 70' Intanto il Verona è tornato in vantaggio sull'Empoli. 69' Inserimento di Del Prato, palla troppa lunga. 66' Grande palla di Ederson per Bellanova: esce bene fuori area Suzuki. 62' Botta in testa per Bernabé. 60' OCCASIONE ATALANTA! Retegui serve in profondità Lookman, che al momento del tiro è bloccato da un difensore. La palla s'impenna, colpo di testa di Retegui, salva Suzuki! 59' Subito Pasalic: cross sul secondo palo, non ci arriva nessun compagno. 58' Altro cambio per l'Atalanta: esce Sulemana e dentro Mario Pašalić. 57' Hainaut guadagna un calcio d'angolo. 55' Gasperini prova a sistemare l'Atalanta: fuori Marco Brescianini e dentro Éderson. 54' OCCASIONE PARMA! Palla in area, sul rinvio di Kossounou si mette davanti Pellegrino: il rimpallo esce a pochi centimetri dal palo! 53' Attacca ancora il Parma: prova a sfondare Pellegrino ma si infrange contro il muro atalantino. 51' OCCASIONE ATALANTA! Ottima giocata di Sulemana che entra in area ma calcia fuori! 22:01 HAINAUT! Atalanta-PARMA 2-1! Ondrejka per Hainaut che serve Pellegrino, la palla arriva ancora al francese che spara un missile che non lascia scampo a Carnesecchi! A cura di Maurizio De Santis 47' Ammonito Berat Djimsiti per intervento falloso su Pellegrino. 45' Doppio cambio Parma: fuori Valeri ed Hernani per Hainaut e Ondrejka. 21:56 Inizia il secondo tempo! ATALANTA-PARMA 2-0 (32’Maldini, 33’ Maldini)! A cura di Maurizio De Santis 45' Doppia sostituzione Atalanta: escono Palestra e Maldini ed entrano Posch e Lookman. Il vantaggio del Lecce contro la Lazio porta i giallorossi a 34 punti e al sorpasso sul Parma. Il pareggio dell'Empoli con il Verona porta i toscani a 32 punti, ad una sola lunghezza dai ducali. 21:40 Parte bene l’Atalanta che tiene il possesso palla nei primi minuti, cercando di comandare la gara. Verso il quarto d’ora i ducali prendono le misure ed iniziano ad affacciarsi all’area atalantina, riuscendo a creare anche diverse occasioni da rete. Si accende la gara e nel momento migliore il Parma subisce il gol dell’Atalanta: grande giocata di De Ketelaere che lancia Bellanova, cross in mezzo e intervento di Maldini che in scivolata firma l’1-0. Nemmeno il tempo di festeggiare che Maldini trova il raddoppio: Retegui gli serve una palla deliziosa che l’ex milanista calcia in rete con un tiro a giro. Sul finale di tempo il Parma prova a reagire ma i risultati degli altri campi non lasciano tranquilli i gialloblu. 45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. ATALANTA-PARMA 2-0 (32’Maldini, 33’ Maldini)! 45'+2' Bonny triangola con Hernani e va sul fondo, palla in mezzo liberata ancora una volta dalla difesa. 45' Due minuti di recupero. 45' Cross basso di Valeri, troppo verso il limite: rinvia Brescianini. 44' Vantaggio del Lecce all'Olimpico contro la Lazio. Brutta notizia per il Parma. 43' Pareggio dell'Empoli contro il Verona. 42' OCCASIONE ATALANTA! Brescianini serve Retegui che da posizione defilata cerca un diagonale, deviato in angolo da Suzuki! 39' Bonny per Delprato, che mette basso in mezzo ma non ci arriva nessuno. 37' Cross di Ruggeri, Retegui va giù a contatto con Valenti: l'arbitro lascia proseguire. 36' BONNY! Lanciato da Valeri, il francese si accentra e colpisce dal limite: palla alta! 21:24 ANCORA MALDINI! ATALANTA-Parma 2-0! Nemmeno il tempo di festeggiare il vantaggio che i nerazzurri sono ancora all'attacco, palla verso Retegui che la appoggia a Maldini: tiro a giro di destra e palla in rete! A cura di Maurizio De Santis 21:22 GOL! ATALANTA-Parma 1-0! MALDINI! Ancora De Ketelaere per Bellanova, cross in mezzo e Maldini in scivolata insacca! A cura di Maurizio De Santis 29' OCCASIONE ATALANTA! De Ketelaere per Bellanova che mette in mezzo per Retegui: girata dell'attaccante e pronta risposta di Suzuki! 27' CARNESECCHI! Contropiede del Parma, cross di Sohm per Bonny, girata di testa e ottimi riflessi del portiere atalantino, che poi anticipa l'intervento di Pellegrino! 26' ANCORA PARMA! Incursione di Sohm, davanti a Carnesecchi tocca di punta ma il portiere copre bene. 24' BERNABE'! Lo spagnolo prova il tiro al volo da fuori area: respinge bene Carnesecchi! 24' Cresce il Parma. 23' BALOGH! Punizione di Hernani sul secondo palo, il difensore ci arriva e colpisce di testa ma la palla esce! 22' Tacco di Hernani che libera Pellegrino: l'attaccante si libera di Djimsiti e calcia sull'esterno della rete. Ma il direttore di gara aveva fischiato il fallo su Djmsiti. 20' Cross di Valenti verso il secondo palo: in ritardo Delprato e Pellegrino. 17' Prova un contropiede il Parma: Pellegrino serve Bonny che non riesce a saltare il proprio marcatore. 15' Brescianini prova il tiro da fuori: palla alta. 13' Cross di Bellanova, Maldini calcia di prima ma la palla esce abbondantemente. 12' BONNY! Prima occasione per il Parma con l'attaccante francese che prende palla al limite, entra in area e scarica un destro forte che Carnesecchi respinge! 10' Maldini entra in area e prova a saltare Balogh: il difensore lo ferma con l'aiuto di Bernabé. 8' Sostituzione Parma: fuori per infortunio Keita, dentro Bernabé. 7' Cross di Palestra per Retegui, fermato da un difensore. 7' Prova ad attaccare l'Atalanta. 4' Intanto giunge la notizia del vantaggio del Verona ad Empoli. 3' Lancio per De Ketelaere sulla destra, il belga mette in mezzo con l'esterno sinistro, ma la difesa del Parma libera. 20:50 Al Gewiss Stadium di Bergamo è tutto pronto. Comincia la sfida ATALANTA-PARMA! A cura di Maurizio De Santis 20:30 Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Votta e dal quarto uomo Prontera. Gariglio e Sozza rispettivamente al Var e Avar. Il Parma deve fare a meno del proprio allenatore Chivu, squalificato, e degli infortunati Kowalski, Osorio, Charpentier e Leoni. Spazio quindi a Valenti in difesa, in attacco fiducia alla coppia Pellegrino-Bonny. L’Atalanta deve rinunciare agli infortunati Scalvini, Scamacca e Kolasinac. Gasperini schiera dal primo minuto Djimsiti in difesa, Bellanova e Brescianini a centrocampo e De Ketelaere al fianco di Maldini sulla trequarti. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con il 3-5-2: Suzuki – Circati, Valenti, Balogh – Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri – Pellegrino, Bonny. A disposizione: Corvi, Marcone, Lovik, Vogliacco, Estevez, Hainaut, Camara, Bernabé, Ondrejka, Almqvist, Benedyczak, Djuric, Haj, Cancellieri, Man. All. Gagliardi (Chivu squalificato). FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con il 3-4-2-1: Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Ruggeri – Bellanova, Sulemana, Brescianini, Palestra – De Ketelaere, Maldini – Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Posch, Toloi, Hien, De Roon, Zappacosta, Cuadrado, Ederson, Pasalic, Samardzic, Lookman. All. Gasperini. Il Parma è invece quintultimo con 33 punti, a più due dalla zona retrocessione. I ducali devono assolutamente vincere per aver la certezza della salvezza senza dipendere dagli altri campi: la squadra di Chivu deve guardarsi le spalle da Empoli e Lecce, staccati di due punti. L’Atalanta è saldamente terza in classifica con 74 punti, e qualsiasi risultato delle gare odierne non cambierà la posizione dei bergamaschi, qualificati alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini non perde da inizio aprile e negli ultimi sei turni ha raccolto un pari e cinque vittorie. 18:35 Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Parma, gara valida per la 38esima ed ultima giornata del campionato di serie A.