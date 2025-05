Venezia-Juventus 2-3, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: bianconeri in Champions e Venezia in B

20:35 Di Francesco sceglie Yeboah con Fila che vince il ballottaggio sia con Oristanio sia con Gytkjaer. Centrocampo rivisitato con Doumbia e Haps, la squalifica Idzes lo porta a puntare su Sverko con Schingtienne e Candé.

FORMAZIONE JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Alberto Costa, Kelly, Savona - Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao, Yildiz - Kolo Muani.

FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Radu - Schingtienne, Sverko, Candè - Haps, Zerbin, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson - Fila, Yeboah.

Se in casa lagunare Di Francesco non ha parlato alla vigilia del match, Tudor ha presentato così la sfida da dentro o fuori: ‘Dovremo sudare fino alla fine, serviranno testa e cuore. Da una parte sappiamo l'importanza della partita, dall'altra l'abbiamo preparata come tutte le altre, focalizzandoci soltanto sul lavoro in campo. I ragazzi li ho visti concentrati, in crescita. In questa squadra c'è tanta qualità, ma anche quantità. Se manca la quantità le partite non le vinci’.

La Juventus con tre punti sarebbe certa di partecipare alla prossima Champions, in caso contrario saranno decisivi i risultati delle altre concorrenti. I bianconeri (67 punti) devono guardarsi le spalle da Roma (66) e Lazio (65) in una bagarre da cardiopalma per l’Europa.

Il Venezia ha oggi un compito obbligato e non totalmente auto-determinato: vincere e sperare che contemporaneamente Lecce ed Empoli perdano per ottenere una salvezza complicatissima. Dopo il ko di Cagliari le speranze per la squadra di Di Francesco sono flebili.

Nelle quattro trasferte con Igor Tudor in panchina la Juventus non ha mai vinto (3N, 1P); l’ultimo allenatore bianconero a rimanere senza successi nelle prime cinque gare esterne di Serie A è stato Cestmir Vycpalek (cinque pareggi nel 1971).

Il Venezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di campionato (1P), inclusa la più recente, tanti successi quanti nelle precedenti 13 gare interne (5N, 6P); i lagunari non ottengono due vittorie casalinghe consecutive in Serie A da gennaio 2000, con Luciano Spalletti in panchina.

Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide contro la Juventus in Serie A (1V, 5N), il Venezia ha subito 16 sconfitte nelle successive 20 (1V, 3N); solo il Milan (18) ha battuto più volte i lagunari rispetto alla squadra bianconera (17). L’ultimo successo del Venezia in casa contro la Juventus in Serie A risale ad aprile 1962; da allora quattro successi bianconeri e due pareggi, incluso quello nella sfida più recente, nel dicembre 2021, con le due squadre non pareggiano due gare consecutive in Veneto dal 1940.