Dove vedere Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce in TV, le partite di Serie A oggi su DAZN e Sky Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce sono le partite decisive per la corsa all'ultimo posto nella prossima Champions League: si giocano tutte in concomitanza oggi alle ore 20:45. Diretta TV e streaming su DAZN. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Vito Lamorte

Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce sono le tre partite in programma oggi per la Serie A 2024-2025 che decideranno la corsa al quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Le partite si giocheranno alle ore 20:45 in contemporanea, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La Juve di Igor Tudor ha il destino nelle sue mani, con una vittoria sarebbe automaticamente quarta e qualificata per la prossima Champions: davanti, però, i bianconeri si troveranno un Venezia che si gioca la salvezza e darà tutto per prendersi i 3 punti. La Roma sarà di scena a Torino e dovrà vincere in casa dei granata, oltre a sperare nella mancata vittoria dei bianconeri allo stadio Penzo contro la squadra di Di Francesco.

La Lazio ha un punto di svantaggio rispetto alla Roma e due di ritardo sulla Juve: i biancocelesti devono vincere contro il Lecce per sperare in risultati utili dagli altri campi, ovvero che i bianconeri perdano col Venezia e la Roma non batte il Torino. Di fronte, però, la squadra di Baroni si troverà il Lecce che deve ancora mettere il timbro sulla salvezza e ha bisogno di un risultato positivo all'Olimpico.

A che ora si giocano Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce, programma e orari TV

Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce, ovvero le tre partite che decideranno le sorti della corsa per il quarto posto, che vale l'ultimo accesso diretto alla prossima Champions League, sono in programma oggi, domenica 25 maggio alle ore 20:45. Ovviamente i tre match si giocheranno in concomitanza allo stadio Penzo, all'Olimpico-Grande Torino e all'Olimpico di Roma. Gli orari e la diretta TV:

20.45 Venezia-Juventus (Serie A) – DAZN/Sky

20.45 Torino-Roma (Serie A) – DAZN

20.45 Lazio-Lecce (Serie A) – DAZN/Sky

Dove vedere Venezia-Juventus in diretta streaming

Dove vedere Venezia-Juventus in diretta TV? Il match dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sarà visibile in TV su DAZN e su Sky. La partita si potrà vedere anche in streaming, per gli abbonati, sia su DAZN che su Sky-Go. Ultima ipotesi per vedere la gara tra i lagunari e i bianconeri è Now.

Torino-Roma, dove vederla in diretta TV: il canale

Torino-Roma è una diretta esclusiva di DAZN, con gli abbonati dunque che potranno assistere alle sfide decisive per la corsa per il quarto posto. Possibile seguire il confronto anche in streaming su DAZN attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Lazio-Lecce, dove vederla in diretta TV e streaming

Lazio-Lecce sarà visibile in diretta TV su DAZN e su Sky. La partita dello stadio Olimpico di Roma si potrà vedere anche in streaming, per gli abbonati, sia su DAZN che su Sky-Go oppure su Now.