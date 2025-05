Serie A, risultati e classifica in diretta: Venezia-Juventus 1-2, Torino-Roma 0-1, Lazio-Lecce 0-1

Nelle ultime due giornate di campionato c'è l'obbligo della contemporaneità per le squadre che hanno obiettivi comuni. Quindi dovevano giocare nello stesso orario le squadre che sono in lizza per l'Europa: Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Ed essendoci delle sfide incrociate tra squadre che lottano per lo scudetto e la retrocessione e cioè Venezia-Juventus e Lazio-Lecce, alle 20:45 sono in campo anche le partite che riguardano la lotta per non retrocedere.