Lazio-Lecce 0-1, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: pugliesi salvi, biancocelesti fuori dalle coppe

Nella Lazio in attacco gioca il tridente composto da Isaksen, Dia e Castellanos. In difesa coppia centrale formata da Gila e Romagnoli, mentre c'è Tavares sulla corsia di sinistra, confermato Marusic a destra. Nel Lecce in avanti accanto a Kristovic ci sono Karlsson e Pierotti, in mezzo al campo Ramadani con Berisha e Coulibaly. Parte dalla panchina Rebic.

I biancocelesti sono ancora in lotta per un piazzamento nella prossima Champions League, devono vincere e sperare in un doppio passo falso di Juventus e Roma. Il Lecce invece in questo momento sarebbe allo spareggio per non retrocedere con l'Empoli. Un pareggio potrebbe non bastare, ai toscani serve una vittoria per sperare nella salvezza.