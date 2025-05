Empoli-Verona 1-2, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: toscani in Serie B

20:47 Viene osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del pugile Nino Benvenuti.

Ci siamo! Le squadre sono schierate al centro del campo, manca pochissimo al fischio iniziale di Daniele Doveri.

Qualche attimo di attesa extra nel tunnel che porta al terreno di gioco, si cerca il massimo coordinamento possibile con gli altri campi delle squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.

Zanetti deve rinunciare a Montipò tra i pali, il suo posto viene preso da Perilli. In attacco c'è Suslov a supporto dell'unica punta Sarr. Panchina iniziale dunque per Tengstedt visto che il tecnico dei gialloblu ha optato per un centrocampo più folto rispetto al pareggio ottenuto col Como. Serdar, Duda e Dawidowicz agiranno in mezzo mentre sugli esterni ci saranno Tchatchoua e Bradaric. In difesa confermato invece il trio Ghilardi-Coppola-Valentini.

D'Aversa conferma Esposito come unica punta con Fazzini e Cacace a supporto. Confermato in blocco anche il centrocampo della vittoria esterna di Monza con Gyasi a destra, Pezzella a sinistra e la coppia Grassi-Henderson al centro. Nella difesa a tre davanti a Vasquez rientra invece Goglichidze da braccetto destro, Ismajli sarà il centrale mentre Viti opererà sul centro-destra. Panchina per Marianucci.

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA: 3-5-1-1 per i veneti. Perilli - Ghilardi, Coppola, Valentini - Tchatchoua, Serdar, Duda, Dawidowicz, Bradaric - Suslov - Sarr. A disposizione: Berardi, Magro, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lazovic, Niasse, Tengstedt, Rocha Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cissé.

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-4-2-1 per i padroni di casa. Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella - Cacace, Fazzini - Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Anjorin, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuhei, Colombo, Tosto, Marianucci, Bacci, Konate.

Dirige il match Doveri con Alassio e Baccini a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Marini e Ghersini.

Al Castellani c'è in palio la salvezza: i padroni di casa cercano una vittoria che aiuterebbe molto per il proprio scopo ma non darebbe la matematica certezza, il Verona invece va a caccia del punto che manca per uscire definitivamente dal discorso retrocessione. Tensione massima dunque sul campo toscano con l'orecchio teso anche ai risultati degli altri campi visto il coinvolgimento di Venezia, Lecce e Parma nella stessa mischia. Fischio d'inizio alle ore 20.45.