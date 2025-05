video suggerito

Chi retrocede in Serie B e chi si salva in Serie A oggi, combinazioni per la salvezza e cosa succede a pari punti Ultima giornata di Serie A e ultime speranze salvezza per le cinque squadre coinvolte. La lotta per non retrocedere in Serie B è più viva che mai e anche quest’anno saranno gli ultimi 90 minuti della stagione a risultare decisivi. Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia. Le combinazioni di risultati che si potrebbero verificare per capire quali saranno le squadre retrocesse dalla Serie A alla Serie B. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultima giornata di Serie A e ultime speranze salvezza per le cinque squadre coinvolte. La lotta per non retrocedere in Serie B è più viva che mai e anche quest'anno saranno gli ultimi 90 minuti della stagione a risultare decisivi. Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia si giocheranno le proprie possibilità questa sera, a partire dalle ore 20:45. Gli emiliani a Bergamo contro l'Atalanta, il Lecce in casa della Lazio con il Venezia impegnato in casa contro la Juventus. Fondamentale e cruciale sarà invece lo scontro diretto tra Empoli e Verona che si giocherà al Castellani.

In questo momento, con il Monza già retrocesso aritmeticamente, resta da capire quali saranno le altre due squadre ad andare in serie cadetta insieme ai brianzoli. La classifica ad oggi dice: Verona 34, Parma 33, Lecce ed Empoli 31 e Venezia 29. Sulla carta quella dei lagunari sembra essere l'impresa più ardua contro la Juventus e con due punti in meno rispetto a salentini e toscani. Ecco dunque quali potrebbero essere le combinazioni di risultati che si potrebbero verificare per capire quali saranno le squadre retrocesse dalla Serie A alla Serie B.

Anche Verona e Parma si dovranno giocare la salvezza.

Chi si salva in Serie A, risultati e combinazioni

La squadra che al momento sembra essere leggermente più tranquilla rispetto alle altre è il Verona. Gli scaligeri infatti dovranno conquistare anche solo un punto per festeggiare la salvezza. L'Hellas, a seconda degli incroci degli altri risultati potrebbe addirittura restare in Serie A anche senza vincere.

Pure il Parma può pareggiare ma solo se sia il Lecce che l'Empoli non vicino. Per il Venezia invece la speranza è quella di fare l'impresa battendo la Juventus ma allo stesso tempo sperare nelle sconfitte di Lecce ed Empoli. Ma non è tutto perché potrebbe anche verificarsi uno scenario clamoroso con ben quattro squadre a pari punti a quota 34 punti. In questo caso due sarebbero salve grazie alla classifica avulsa e due si scontrerebbero nello spareggio.

Cosa succede in caso di pari punti, la classifica avulsa

Ma come funziona realmente lo spareggio? La classifica avulsa deciderà chi resterà in Serie A nel caso in cui 3 o 4 squadre chiudano la stagione a pari punti. Le ultime due restanti con la classifica avulsa peggiore si scontreranno nello spareggio. Il precedente è recente ed è relativo a Verona-Spezia di 2 anni fa. Lo spareggio si struttura in due partita da giocarsi in casa e fuori casa. La seconda partita si giocherà sul campo della squadra meglio classificata secondo la classifica avulsa.