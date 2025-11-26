Eintracht-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: Palladino riparte da Scamacca, le formazioni

Eintracht-Atalanta è la partita della 5ª giornata di Champions League. La si potrà vedere in diretta tv sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport. In streaming su Sky Go e su NOW. Le ultime news sulla formazione di Palladino al debutto in Coppa.

Eintracht–Atalanta che si gioca questa sera alle 21 a Francoforte è la partita che può dare una svolta al cammino della ‘dea' in Champions League oppure rendere tutto più complicato. Dopo il debutto amaro in campionato a Napoli, quello di oggi è il debutto assoluto in Coppa per il neo allenatore, Raffaele Palladino. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming sui canali di Sky, in alternativa lo si potrà vedere su NOW.

L'Atalanta è in piena zona playoff con 7 punti (16° posto, alla vigilia della 5ª giornata della fase a girone unico), vi si è arrampicata grazie all'ultima vittoria ottenuta a Marsiglia (quella in cui Juric litigò con Lookman prima dell'esonero), oltre al successo sul Brugge (2-1) e al pareggio con lo Slavia Praga (0-0). La sconfitta (pesante) è arrivata al primo turno in casa dei campioni in carica del Paris Saint-Germain: le 4 sberle prese al Parco dei Principi sbilanciano la differenza reti (3 gol fatti e 5 subiti, -2). Ad alimentare il coefficiente di difficoltà è la necessità da parte dell'Eintracht di vincere a tutti i costi in casa dopo lo 0-0 strappato al Maradona: a quota 4 punti e quasi ai margini della zona spareggi (23° posto), non hanno chance se vogliono continuare il cammino in Champions.

Quale Atalanta si vedrà contro i tedeschi? Palladino s'è detto "impressionato" dalla squadra che è uscita a testa alta dalla trasferta di Napoli nonostante il ko. In particolare, dalla prestazione che il gruppo ha sfoderato con l'ingresso di Scamacca nella ripresa. Ecco perché, quasi sicuramente, la punta sarà in campo dal primo minuto con De Ketelaere e Lookman alle spalle.

Partita: Eintracht-Atalanta

Dove: Deutsche Bank Park, Francoforte

Quando: mercoledì 26 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport 1, Sky Sport

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: 5ª giornata girone unico di Champions.

Dove vedere Eintracht-Atalanta in tv: il canale in diretta

La partita Eintracht-Atalanta non sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutto ma solo per gli abbonati sui canali di Sky. La si potrà vedere su Sky sport 1 (numero 201) e su Sky Sport (numero 252).

Eintracht-Atalanta in diretta streaming: l'orario della gara

La diretta streaming di Eintracht-Atalanta comincia alle 21, quando ci sarà il fischio d'inizio ma in realtà l'emittente satellitare proporrà servizi, commenti e interviste che rientrano nel corredo dell'evento sia prima sia dopo il match. Gli abbonati a Sky potranno vedere online la sfida attraverso Sky Go oppure su NOW (previo pagamento del pass sport).

Eintracht-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions

L'Atalanta che affronta i tedeschi sarà molto simile a quella vista in campo nel secondo tempo di Napoli, con Scamacca di punta, Lookman e De Ketelaere a sostegno. Centrocampo imperniato su de Roon ed Ederson. Di seguito le probabili formazioni:

EINTRACHT (3-4-2-1) Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All.: Toppmöller.

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino.