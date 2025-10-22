L’Atalanta gioca bene, crea tanto ma non riesce a vincere con lo Slavia Praga in Champions League

L’Atalanta non va oltre lo 0-0 con lo Slavia Praga. La squadra guidata da Juric nonostante una serie di occasioni non è riuscita a scardinare il muro della squadra ceca. Sono 4 i punti dell’Atalanta in Champions League.

Un punto è sempre un punto, l'Atalanta sale a quota 4 punti nella fase a campionato della Champions League, ma contro lo Slavia Praga l'obiettivo era la vittoria, che è mancata. 0-0 a Bergamo, dove la squadra di Juric non è riuscita a concretizzare nonostante una mezza dozzina di palle gol.

Krstovic manca due grandi occasioni

Atalanta-Slavia Praga è una partita da vincere per i nerazzurri, unici imbattuti di tutta la Serie A. Juric schiera: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. L'avvio è da brividi con i cechi che dopo 40" sfiorano il vantaggio. La partita è bella, perché a tratti è assai vivace. Krstovic nell'arco di un minuto ha due chance a ridosso dalla mezz'ora, ma niente da fare. Lo Slavia non si difende e basta, ma spinge e costringe Carnesecchi a un bell'intervento. Lookman si muove tanto, ma senza essere mai pericoloso, così come de Ketelaere. All'intervallo è 0-0.

Chance per Scamacca e Sulemana

Nella ripresa l'Atalanta si ripresenta con Zalewski al posto di Bernasconi. Dopo un'ora di gioca scocca il momento di Sulemana e Scamacca, che rilevano Lookman e Krstovic. Proprio Sulemana al 67′ ha un'occasione colossale, che però non concretizza. Il tempo passo la partita inizia a vivere una lunga fase di stanca con i nerazzurri che spingono e provano, ma sembrano non avere tante energie e lo Slavia Praga ci prova.

Le intenzioni sono buone, ma gli avanti della squadra ceca non riescono ad avere occasioni pulite. Nel mezzo c'è il ritorno di Bellanova. Zalewski nel finale pennella per Scamacca che si eleva in modo poderoso, ma colpisce male di testa. Lo stesso centravanti e Sulemana hanno un'altra chance, ma niente da fare.