Palladino impressionato da ciò che ha trovato all’Atalanta: “Questi giocatori sono dei soldati”

Raffaele Palladino ha fatto il suo esordio in campionato sulla panchina dell'Atalanta. Dal punto di vista del risultato la sconfitta contro il Napoli al Maradona fa male ma il tecnico della Dea, subentrato all'esonerato Juric, vede il bicchiere mezzo pieno. L'allenatore ex Monza e Fiorentina ne ha parlato ai microfoni di Sky e DAZN subito dopo la partita sottolineando soprattutto l'atteggiamento di questa squadra. Palladino si è ritrovato tra le mani praticamente quasi tutta la squadra gestita sapientemente da Gasperini e poi per pochi mesi da Juric, ed è rimasto sbalordito dalla mentalità mostrata dallo spogliatoio.

"Con me si lavora e i ragazzi lo sanno, ma questi giocatori sono dei soldati, sono impressionato, qualsiasi cosa gli abbia chiesto l'hanno fatta e questo è un ottimo punto di partenza. Ho avuto delle ottime sensazioni". Come se avesse trovato una squadra già ben formata dal punto di vista della mentalità, compatta, esperta e decisamente matura che di certo renderà il lavoro di Palladino molto più semplice.

Scamacca in azione durante la partita contro il Napoli.

Palladino ha dunque esaltato la squadra dal punto di vista mentale mentre dal punto di vista fisico ha fatto capire come ci sia ancora molto da fare: "Bisogna lavorare sull'intensità – ha spiegato -. Bisogna lavorare su questo aspetto, la squadra ha fatto tanto volume e ritrovare intensità che è mancata in questo periodo". Per quanto riguarda il lavoro che invece dovrà fare durante gli allenamenti ha detto: "Abbiamo avuto poco tempo per lavorare sulla fase di non possesso, ho avuto solo giovedì tutta la squadra a disposizione – spiega -. Spesso sulle seconde palle siamo stati troppo aperti mentre nel primo gol il Napoli ha fatto una grande giocata e probabilmente sul secondo e terzo gol possiamo fare meglio, lì dobbiamo insistere".

Ma non ha dubbi: "Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno perché in questo momento c'è da dare positività alla squadra". Sulla partita invece Palladino ha poco da dire. È stato chiaro a tutti come dopo un primo tempo da dimenticare l'Atalanta sia poi rientrata in campo nella ripresa in modo totalmente diverso e positivo: "Mi porto a casa un secondo tempo molo positivo ed è questa l'Atalanta che voglio vedere. Bisogna lavorare, ci sono cose da migliore e cose positive che ci portiamo a casa. Nel secondo tempo tutti hanno avuto grande coraggio come se il primo tempo non fosse successo nulla, ripartiamo dunque da qui, da questo coraggio".