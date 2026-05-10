Palladino sente la dedica di Carnesecchi nei suoi confronti e resta sorpreso: “Sono un po’ emozionato”

Raffaele Palladino è riuscito con la sua Atalanta a battere il Milan a San Siro mettendo in seria difficoltà la qualificazione in Champions dei rossoneri. Il 2-3 maturato in campo dalla Dea ha un grande significato per Palladino il quale sottolinea subito i meriti alla squadra: "Devo ringraziare i miei ragazzi, sono stati bravi a difendere da squadra, abbiamo concesso niente nel primo tempo e siamo andati in vantaggio, voglio ringraziarli pubblicamente, l'ho già fatto negli spogliatoi – ha detto ai microfoni di DAZN – Loro hanno grandi valori umani e tecnici e sono venuti qui a San Siro a vincere meritatamente. È stato bello anche vincere così". Durante la sua intervista da studio fanno sapere a Palladino che il portiere Carnesecchi ha dedicato la vittoria proprio a lui e a questo punto il tecnico della Dea è quasi spiazzato:

"Sono un po' emozionato quando sento queste cose da parte dei miei ragazzi". Il portiere era stato chiarissimo poco prima: "Ha svolto un percorso eccezionale da quando è arrivato a Zingonia. Magari dall'esterno passa in secondo piano, ma ci ha dato una spinta e una mano incredibili, prendendoci dopo un avvio di stagione quasi fallimentare e facendoci risalire la china per sette o otto posizioni in classifica. Siamo felicissimi per lui, perché nei momenti di maggiore burrasca e difficoltà è sempre stato il primo a mettersi la faccia per difenderci. Questa vittoria è il nostro modo per dirgli grazie".

L’esultanza dell’Atalanta in campo.

A tal proposito Palladino aggiunge ancora qualcosa alla sua analisi dell'esperienza all'Atalanta: "Con loro si è creata una grande sintonia, una magia, non era scontato. Era una squadra in difficoltà e demotivata per via dei risultati – spiega -. Ora siamo settimi che è una posizione europea. In Champions abbiamo perso agli ottavi e poi ai rigori in Coppa Italia ma ringrazio la squadra, questa è stataa una settimana particolare e loro come sempre hanno risposto sul campo e io voglio il bene della squadra, dei tifosi e dell'Atalanta".

Per il momento però, nonostante i cambi societari e l'imminente arrivo di Giuntoli come direttore sportivo, Palladino non pensa al futuro. "Io non ci penso, penso ora a finire bene questa stagione, ho dato tutto per questi colori e per questa maglia, spero di essere apprezzato dalla società per il lavoro fatto – ha detto -. Lavoro giorno e notte per questa squadra cercando di fare del mio meglio, io credetemi la soddisfazione più grande è la risposta di questa squadra oggi".