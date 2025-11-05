Juric strattona Lookman, faccia a faccia dopo il cambio a Marsiglia: devono separarli

Ademola Lookman e Ivan Juric arrivano quasi alle mani nel secondo tempo della sfida di Champions Marsiglia–Atalanta. Attaccante e allenatore si ritrovano faccia a faccia in occasione della sostituzione avvenuta al 74°, pochi minuti dopo la rete annullata alla ‘dea' e segnata proprio dal nigeriano ma cancellata dopo un check del VAR che ha rilevato una posizione di fuorigioco. Il calciatore, visibilmente contrariato per il cambio, ancora preso dall'adrenalina del match e dalla voglia di restare in campo per tentare un'altra rete, passa davanti al tecnico e sembra ignorarlo. Non è chiaro se dica o mormori anche qualcosa, fatto sta che Juric reagisce d'impulso: lo prende per un braccio e lo affronta a muso duro.

Cosa è successo tra Juric e Lookman al momento del cambio

Le immagini della diretta spiegano bene ogni cosa. L'episodio si verifica quando mancano una ventina di minuti (recupero compreso) alla fine dell'incontro. Marsiglia e Atalanta sono ancora sullo 0-0, un risultato he va stretto alla ‘dea' sia per il rigore sbagliato da De Ketelaere nel primo tempo, sia per la rete del momentaneo vantaggio di Lookman che viene cassata dopo la verifica del VAR. È in questa fase molto calda dell'incontro che Juric decide di effettuare alcune modifiche alla squadra, la prima di queste mosse prevede l'uscita del nigeriano e l'ingresso di Musah.

La reazione del calciatore, trattenuto dallo staff

Lookman, inquadrato dalle telecamere, non è contento. Vorrebbe giocare ancora perché in corpo ha ancora abbastanza frustrazione per quella marcatura che gli è rimasta sul groppone, lasciandogli solo amaro in bocca. E quando passa davanti al tecnico scoppia il caos: non tende la mano, tira dritto verso la panchina e, forse, si lascia sfuggire qualcosa che non piace al tecnico. Juric non si lascia pregare, non si trattiene e prende per un braccio il calciatore replicando in maniera brusca. Lookman si divincola poi si volta di scatto verso l'allenatore ma viene fermato prima che la situazione possa degenerare.

A fine match altro "confronto" tra tecnico e calciatore

Lookman si calma, fermato dal vice di Juric e da un altro membro dello staff dell'Atalanta. Caso chiuso? No, ci sarà un secondo atto al triplice fischio. A fine incontro, nel momento di festa per la vittoria ottenuta su un campo difficilissimo, Juric torna dal giocatore e gli dice ancora qualcosa. Lookman guadagna la via dello spogliatoio scuro in volto.