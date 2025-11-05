Marsiglia-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Marsiglia-Atalanta per la 4a giornata di Champions League. Per Ivan Juric la gara della verità, dopo i capitomboli in campionato, il tecnico rischia anche l'esonero. Diretta TV e in streaming in esclusiva su Sky.
Dove vedere Marsiglia-Atalanta di Serie A in TV e streaming
La partita allo Stadio Velodrome di Marsiglia tra la formazione di De Zerbi e l'Atalanta sarà trasmessa in esclusiva unicamente per gli abbonati Sky. In Tv si potrà seguire sui canali Sky Sport, 252 e Uno, mentre in streaming utilizzando l'app SkyGo per i mobile o usufruire, sempre a pagamento, del servizio offerto da NOW
Marsiglia-Atalanta, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta:
MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O'Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric