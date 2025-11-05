Champions League
video suggerito
Live

Marsiglia-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

Dove vedere Marsiglia-Atalanta di Champions League in TV e streaming.

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
5 Novembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:06
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Marsiglia-Atalanta per la 4a giornata di Champions  League. Per Ivan Juric la gara della verità, dopo i capitomboli in campionato, il tecnico rischia anche l'esonero. Diretta TV e in streaming in esclusiva su Sky.

20:00

Dove vedere Marsiglia-Atalanta di Serie A in TV e streaming

La partita allo Stadio Velodrome di Marsiglia tra la formazione di De Zerbi e l'Atalanta sarà trasmessa in esclusiva unicamente per gli abbonati Sky. In Tv si potrà seguire sui canali Sky Sport, 252 e Uno, mentre in streaming utilizzando l'app SkyGo per i mobile o usufruire, sempre a pagamento, del servizio offerto da NOW

A cura di Alessio Pediglieri
20:00

Marsiglia-Atalanta, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta:

MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O'Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Champions League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views