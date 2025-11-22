Serie A
video suggerito
video suggerito

Il Napoli risponde alle polemiche segnando tre gol all’Atalanta: esordio amaro per Palladino

Il Napoli torna a vincere dopo le polemiche delle ultime settimane: due gol di Neres e uno di Lang sigillano il 3-1 contro l’Atalanta che gioca bene solo il secondo tempo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ci eravamo fermati prima della sosta per le nazionali con un modulo diverso, l'attacco spento e i risultati poco convincenti. Due settimane dopo il Napoli di Antonio Conte torna in campo con una veste tattica diversa, nuovi interpreti e più entusiasmo: basta soltanto il primo tempo per strapazzare l'Atalanta e vincere per 3-1, rovinando l'esordio di Raffaele Palladino che per uno scherzo del destino ha vissuto la prima partita sulla panchina della Dea a pochissimi chilometri da casa sua.

Conte torna alla difesa a 3, con un 3-4-3 d'emergenza che gli permette di mettere a posto tutti i tasselli soprattutto a centrocampo nonostante gli infortuni, e con un tridente d'attacco inedito formato da Lang e Neres accanto a Hojlund, grande ex della serata. Sono loro i protagonisti, specialmente i due esterni che confezionano tutti i gol della serata ai quali ha contribuito anche il centravanti con un assist.

Immagine

Primo tempo perfetto del Napoli

I primi 45 minuti sono tutti in discesa per gli azzurri che sbloccano la partita al 16′ con un'azione personale di Neres che si sblocca dopo 10 mesi. È un segnale positivo per il brasiliano e per tutto il Napoli che nelle ultime partite ha fatto fatica a imporsi e a segnare con i suoi attaccanti (tre partite consecutive senza gol). Al 38′ il numero 7 trova anche la doppietta personale che fa esplodere il Maradona, ma la ciliegina sulla torta arriva al 45′ con il colpo di testa di Noa Lang: è il primo gol dell'olandese in maglia azzurra dopo quello segnato e poi annullato contro il Torino. Questa volta è buono e mette il sigillo su un ottimo primo tempo dei partenopei che praticamente hanno giocato da soli.

Leggi anche
Napoli-Atalanta, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni ufficiali
Immagine

Scamacca rialza l'Atalanta

L'ingresso di Scamacca dopo l'intervallo cambia tutto per i bergamaschi che nella ripresa diventano un'altra squadra. Sono pericolosi in avanti, pieni di idee e di iniziativa e al 52′ accorciano lo svantaggio proprio con il centravanti che buca Milinkovic-Savic con un tiro di prima intenzione. Il livello dell'Atalanta si alza di molto e la partita si accende, anche a causa di alcuni acciacchi nel Napoli che costringono conte a utilizzare tutti i suoi cambi. Alla fine il risultato resta inchiodato sul 3-1: Conte si porta a casa una vittoria fondamentale dopo le grandi polemiche delle ultime settimane e torna al primo posto in classifica, Palladino sancisce l'esordio con una sconfitta ma raccoglie ottimi spunti dal secondo tempo.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Il Napoli batte l'Atalanta e si riprende la vetta: super Neres, Scamacca non basta
Prima Kostic e poi Mandragora, finisce 1-1 tra Fiorentina e Juve: per Spalletti è il terzo pareggio
Chivu e il derby col Milan da vincere ad ogni costo, ma in campo: "Non gioco al fantacalcio"
Allegri alla vigilia del derby: "In una notta fui obbligato a decidere se allenare Inter, Juve o Real"
Spalletti rivela la reazione dei giocatori della Juve negli spogliatoi: "Quel silenzio ha detto tanto"
L'arbitro Doveri sospende per alcuni minuti Fiorentina-Juventus: cosa è successo al Franchi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views