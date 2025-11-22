Il Napoli risponde alle polemiche segnando tre gol all’Atalanta: esordio amaro per Palladino

Ci eravamo fermati prima della sosta per le nazionali con un modulo diverso, l'attacco spento e i risultati poco convincenti. Due settimane dopo il Napoli di Antonio Conte torna in campo con una veste tattica diversa, nuovi interpreti e più entusiasmo: basta soltanto il primo tempo per strapazzare l'Atalanta e vincere per 3-1, rovinando l'esordio di Raffaele Palladino che per uno scherzo del destino ha vissuto la prima partita sulla panchina della Dea a pochissimi chilometri da casa sua.

Conte torna alla difesa a 3, con un 3-4-3 d'emergenza che gli permette di mettere a posto tutti i tasselli soprattutto a centrocampo nonostante gli infortuni, e con un tridente d'attacco inedito formato da Lang e Neres accanto a Hojlund, grande ex della serata. Sono loro i protagonisti, specialmente i due esterni che confezionano tutti i gol della serata ai quali ha contribuito anche il centravanti con un assist.

Primo tempo perfetto del Napoli

I primi 45 minuti sono tutti in discesa per gli azzurri che sbloccano la partita al 16′ con un'azione personale di Neres che si sblocca dopo 10 mesi. È un segnale positivo per il brasiliano e per tutto il Napoli che nelle ultime partite ha fatto fatica a imporsi e a segnare con i suoi attaccanti (tre partite consecutive senza gol). Al 38′ il numero 7 trova anche la doppietta personale che fa esplodere il Maradona, ma la ciliegina sulla torta arriva al 45′ con il colpo di testa di Noa Lang: è il primo gol dell'olandese in maglia azzurra dopo quello segnato e poi annullato contro il Torino. Questa volta è buono e mette il sigillo su un ottimo primo tempo dei partenopei che praticamente hanno giocato da soli.

Scamacca rialza l'Atalanta

L'ingresso di Scamacca dopo l'intervallo cambia tutto per i bergamaschi che nella ripresa diventano un'altra squadra. Sono pericolosi in avanti, pieni di idee e di iniziativa e al 52′ accorciano lo svantaggio proprio con il centravanti che buca Milinkovic-Savic con un tiro di prima intenzione. Il livello dell'Atalanta si alza di molto e la partita si accende, anche a causa di alcuni acciacchi nel Napoli che costringono conte a utilizzare tutti i suoi cambi. Alla fine il risultato resta inchiodato sul 3-1: Conte si porta a casa una vittoria fondamentale dopo le grandi polemiche delle ultime settimane e torna al primo posto in classifica, Palladino sancisce l'esordio con una sconfitta ma raccoglie ottimi spunti dal secondo tempo.