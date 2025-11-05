L’Atalanta vince una partita pazza a Marsiglia, succede di tutto al Velodrome: la decide Samardzic

L'Atalanta vince una partita pazzesca contro il Marsiglia. Al Velodrome la squadra di Juric batte 1-0 i francesi allenati da De Zerbi e fa un enorme balzo in avanti in classifica Champions. Tutto merito di un gol di Samardzic nel finale che ha però scatenato tante polemiche sulla panchina del Marsiglia per un fallo di mano in area di rigore di Ederson. Nel primo tempo De Ketelaere si era fatto parare un rigore da Rulli ed era stato annullato un gol a Lookman a inizio ripresa.

Il momento in cui De Ketelaere si fa parare il rigore da Rulli.

De Ketelaere fallisce un rigore nel primo tempo

L'Atalanta chiude il primo tempo offrendo diversi spunti. Juric ha puntato molto sull'uno contro uno e specie sulla sua fascia destra ha spinto tantissimo con Lookman e Ahanor che è stato l'autentico jolly del tecnico della Dea. Occasioni importanti per la squadra bergamasca capace di andare vicina al gol almeno in due o tre occasioni. Prima con lo stesso Ahanor, poi con Lookman e più volte ha provato a mettere in difficoltà la difesa del Marsiglia, e poi con Krstovic. Quest'ultimo è stato successivamente bravo a procurarsi calcio di rigore.

L'ex Lecce è entrato in area di rigore e nel tentativo si scartare il portiere Rulli è stato messo a terra. Sul dischetto si è però presentato De Ketelaere che però si fa ipnotizzare dallo stesso estremo difensore del Marsiglia che intuisce la conclusione a incrocio del belga. Krstovic si fa pericoloso poco dopo con un tiro dalla distanza che finisce alta mentre la squadra di De Zerbi riesce ad impensierire Carnesecchi prima con una conclusione di Aubameyang mandata in angolo dallo stesso portiere della Dea e poi da Hojbjerg che calcia alto. Il primo tempo finisce 0-0.

Juric e Lookman: scintille dopo la sostituzione.

Lookman segna, ma l'arbitro annulla. Poi scintille tra l'attaccante e Juric

L'Atalanta nel secondo tempo inizia come aveva terminato la prima frazione. Il pallino del gioco è nelle mani della Dea che costruisce diverse occasioni da gol senza riuscire a trovare la rete. Un gol che però arriva quasi dopo un'ora di partita. Krstovic recupera palla in mezzo al campo, gira la palla a De Ketelaere che è bravo a sua volta a vedere sulla destra la sgroppata di Bellanova che mette la palla al centro dell'area e trova Lookman bravo a mettere la palla in rete. Ma l'arbitro ferma tutto e annulla per fuorigioco iniziale di Krstovic.

E allora Juric poco dopo cambia qualcosa inserendo Musah al posto di Lookman. E qui succede di tutto. Lookman evidentemente non saluta Juric dopo la sostituzione. Scintille tra i due subito dopo quel gesto. L'allenatore e l'attaccante della Dea vanno faccia a faccia, devono intervenire alcuni componenti della panchina dell'Atalanta per dividerli. La partita però va avanti e l'Atalanta trova il gol della vittoria con Samardzic che scarica un sinistro potente a giro alle spalle di Rulli. Proteste vibranti dalla panchina del Marsiglia per un fallo di mano di Ederson ma arbitro e VAR dicono che è tutto regolare. Dopo 6 minuti di recupero poi il triplice fischio: Marsiglia-Atalanta 0-1.