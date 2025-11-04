Il Napoli non batte l’Eintracht: e ora il cammino in Champions League diventa complicato

Al Maradona termina in parità e senza gol la partita tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte. Uno 0-0 che porta entrambe le squadre a quota 4 punti in classifica.

Il Napoli fa un altro 0-0. Dopo quello con il Como in Campionato è arrivato pure quello in Champions League con l'Eintracht Francoforte. Un risultato che di buono ha solo il punto conquistato, e pure un altro clean sheet, il terzo consecutivo per Milinkovic-Savic.

Elmas brillante, occasione per Anguissa nel primo tempo

Il Napoli parte con il 4-3-3. Elmas e Politano ai lati di Hojlund, Lobotka è titolare. L'Eintracht che ha vinto 5-1 e perso due volte 5-1 in questa Champions gioca con un 3-4-2-1. La squadra di Conte parte anche bene, prova a fare la partita e per una ventina di minuti è bella viva. Elmas sembra pimpante, un paio di belle folate e un tiro dalla distanza. Prima è stato Anguissa ad aver avuto un'occasione, mancata. Dopo il ventesimo, però, al Maradona non accade praticamente nulla. Inevitabile lo 0-0 all'intervallo.

Occasione d'oro per McTominay nel finale

Nel secondo tempo l'Eintracht si fa vedere un po' di più in fase offensiva. Rrahmani si prende un giallo per placare un avversario che stava provando a ripartire. Al 65′ entrano in campo David Neres e Knauff. Sette minuti dopo grossa occasione per l'Eintracht, che sfrutta un doppio rimpallo e manda al tiro il neo-entrato Knauff che costringe Milinkovic-Savic a una splendida parata.

Quando entra Noa Lang il Napoli ha più brio. Anguissa da buona posizione non è lesto. Nel finale c'è più verve e il Napoli in contropiede ha un'occasione colossale con McTominay che però calcia malissimo dopo aver ricevuto un pallone favoloso da Anguissa. Gli ultimi minuti sono caotici, il Napoli prova ad attaccare con tanta foga e zero precisione. Zetterer nel quinto minuto di recupero è un gatto e due volte salva il risultato.