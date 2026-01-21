Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta oggi in TV: orari e canali

Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao sono le partite di Champions che le italiane giocano oggi alle 21. Bianconeri in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video, bergamaschi su Sky e NOW. In chiaro e gratis su TV8 c’è Olympique Marsiglia-Liverpool.

Juventus–Benfica e Atalanta–Athletic Bilbao alle 21 sono le partite della 7ª giornata di Champions League che le italiane giocano oggi, mercoledì 21 gennaio. Tutte le gare sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky e in streaming anche su NOW, eccezion fatta per la sfida dei bianconeri che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è in programma alcuna diretta in chiaro su TV8 che invece farà vedere Olympique Marsiglia-Liverpool (sempre alle 21).

La Juventus si trova di fronte un avversario ostico, i portoghesi di José Mourinho che nei turni precedenti hanno tirato un brutto scherzo al Napoli di Antonio Conte (battuto 2-0). Con 9 punti in classifica (17° posto), ai bianconeri serve vincere a tutti i costi per blindare almeno la qualificazione ai playoff e, se la combinazione di risultati si rivela favorevole, sperare (anche) di agganciare in extremis le prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi. Tre pareggi (Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting), una sconfitta (Real Madrid), due vittorie (Bodo Glimt e Pafos) sono i numeri della ‘vecchia signora' in Champions (compreso il +2 in differenza reti).

Turno insidioso anche per l'Atalanta che è al 5° posto con 13 punti e, sulla carta, sembra avere un turno più abbordabile: a Bergamo ci sarà il match contro i baschi dell'Athletic Bilbao (28°). Per la ‘dea' è un'occasione d'oro: in caso di vittoria può mettere in cassaforte un piazzamento tra le prime otto. Quattro vittorie (Chelsea, Eintracht, Olympique Marsiglia, Club Brugge), un pareggio (Slavia Praga) e una sconfitta (PSG) fissano il cammino degli orobici in Coppa. Contro gli iberici non potrà esserci il neo-acquisto Raspadori: non può figurare subito nella lista Champions per aver disputato le prime 6 partite con l'Atletico Madrid, ma sarà disponibile a partire dalla seconda fase del torneo (siano playoff oppure ottavi).

Champions League oggi, le partite di mercoledì 21 gennaio: gli orari

Tutte le gare della settimana giornata di Champions si disputano in due slot, alle 18:45 e alle 21. Quelle delle italiane (Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao) sono previste in prima serata. Da segnalare anche altri due incontri interessanti: si tratta di Newcastle-PSV Eindhoven e Olympique Marsiglia-Liverpool, entrambi alle 21. Sui canali di Sky Sport (canale 251) e su NOW sarà possibile seguire anche la diretta gol con collegamenti dai vari campi. Di seguito la programmazione completa con l'indicazione degli orari e dei canali tv che trasmettono le gare anche in diretta streaming:

Mercoledì 21 gennaio

ore 18:45 Galatasaray-Atletico Madrid (Sky Sport 1, Sky Sport canale 253 e NOW)

ore 18:45 Qarabag-Eintracht Francoforte (Sky Sport canale 254 e NOW)

ore 21:00 Juventus-Benfica (Amazon Prime Video)

ore 21:00 Atalanta-Athletic Bilbao (Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 252 e NOW)

ore 21:00 Olympique Marsiglia-Liverpool (TV8, Sky Sport canale 253 e NOW)

ore 21:00 Slavia Praga-Barcellona (Sky Sport canale 254 e NOW)

ore 21:00 Bayern Monaco-Union SG (Sky Sport canale 255 e NOW)

ore 21:00 Chelsea-Pafos (Sky Sport canale 256 e NOW)

ore 21:00 Newcastle-PSV (Sky Sport canale 257 e NOW).

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

Juventus-Benfica si gioca alle 21 e sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Stesso orario anche per Atalanta-Athletic Bilbao che invece andrà in onda su Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 252 e NOW. Diretta tv in chiaro e gratis per tutti su TV8 per Olympique Marsiglia-Liverpool.