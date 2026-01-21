Atalanta-Athletic in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Atalanta ospita l’Athletic Club e vuole una vittoria per restare tra le prime otto della League Phase della Champions League: dove vedere la partita della Dea in TV e streaming. Le scelte di Palladino e Valverde.

L'Atalanta ospita Athletic Club nella partita valida per la 7a giornata della League Phase della Champions League 2025/2026: si gioca oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, alla New Balance Arena di Bergamo con il calcio d’inizio fissato alle ore 21,00 e diretta TV e streaming su Sky.

La Dea di Raffaele Palladino rimette nel mirino l’Europa con la consapevolezza di trovarsi davanti a una gara che può segnare una svolta nel suo percorso continentale. Nella settima giornata della fase campionato di Champions League, la squadra di Bergamo sfiderà l’Athletic Bilbao in un match dal peso specifico elevatissimo, con in palio punti decisivi per centrare l’accesso diretto alla fase a eliminazione senza passare dagli spareggi.

Nonostante il valore dell’avversario, l'Atalanta arriva all’appuntamento in una posizione di forza, forte del quinto posto in classifica che la avvicina a un obiettivo di grande prestigio. Situazione ben diversa per i baschi, attualmente al ventottesimo posto, chiamati a fare risultato per mantenere vive le speranze di rientrare almeno nella zona playoff.

Partita: Atalanta-Athletic

Quando: mercoledì 21 gennaio 2026

Dove: New Balance, Bergamo

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: Champions League 2025-2026, 7a giornata della League Phase

Dove vedere Atalanta-Athletic in TV: la diretta in esclusiva

La partita dell'Atalanta contro l'Athletic Club, valida per la penultima partita della fase campionato della Champions League, si giocherà alle ore 21 e e la partita di Bergamo sarà trasmessa in diretta tv solamente da Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (253). Telecronaca Stefano Borghi e commento tecnico di Riccardo Montolivo. Inviati a bordo campo saranno Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Il racconto del match per ‘Diretta Gol' sarà di Daniele Barone.

Atalanta-Athletic, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita tra Atalanta e Athletic sarà disponibile soltanto in diretta streaming, ma a pagamento. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di usufruire del servizio di SkyGo compreso nella loro offerta, mentre per tutti gli altri ci sarà a disposizione il servizio offerto da NOW anche su pc tramite il loro sito web.

Atalanta-Athletic, le probabili formazioni della partita di Champions

Palladino dovrebbe scegliere De Ketelaere e Lookman a supporto di Scamacca. Valverde punta su Guruzeta come unico riferimento offensivo con Inaki Williams, Unai Gomes e Nico Williams sulla trequarti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Rego; I. Williams, Unai Gomes, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.